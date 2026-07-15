Datameteo, a Cuneo pomeriggio di temporali di forte intensità e alto rischio grandine

Dopo il caldo degli ultimi giorni, il Nord Italia si prepara ad affrontare un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Dal pomeriggio sono attesi temporali di forte intensità, localmente accompagnati da nubifragi, violente raffiche di vento e grandinate anche di grosse dimensioni.

Tra le aree da monitorare rientra anche la provincia di Cuneo, dove l'evoluzione atmosferica potrebbe favorire lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente intense, inserite in un contesto di elevato rischio per gli eventi meteorologici estremi.

Il contrasto tra aria fresca in quota e il caldo accumulato nei bassi strati creerà le condizioni ideali per lo sviluppo di temporali severi. Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto meridionale risultano le aree con il rischio più elevato di nubifragi, forti raffiche di vento e grandinate anche di grosse dimensioni, in un contesto meteorologico in rapida evoluzione.

Proprio in occasione di eventi meteorologici estremi come quello atteso oggi, emerge il ruolo di Datameteo, provider meteorologico con sede a Busca, realtà specializzata da anni nella fornitura di servizi avanzati di monitoraggio, previsione e analisi degli eventi atmosferici severi.

Con un team di meteorologi professionisti e una consolidata esperienza nel settore, Datameteo rappresenta un punto di riferimento nel panorama italiano ed europeo per le soluzioni meteorologiche dedicate alla gestione del rischio, con particolare specializzazione nel fenomeno della grandine.

Attraverso i servizi AlertMeteo Grandine e AlertMeteo Pioggia (https://grandine.datameteo.com/), Datameteo monitora in modo continuo l'evoluzione dei fenomeni individuando preventivamente le aree maggiormente esposte a temporali intensi ed eventi estremi.

A completare il sistema interviene il servizio Report Grandine, che analizza e certifica gli eventi verificati sul territorio attraverso un'attività di validazione meteorologica e una mappatura dettagliata della severità delle grandinate tramite il GSI – Grandine Severity Index, l'indice sviluppato da Datameteo per classificare l'intensità degli episodi grandinigeni.

Un patrimonio di dati e competenze che consente di fornire informazioni precise e documentate a settori come assicurazioni, automotive, fleet management e aziende esposte ai danni da eventi atmosferici.