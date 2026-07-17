IL METEO / Ancora qualche giorno di caldo oltre la media. Da lunedì le temperature torneranno su valori normali

Ancora qualche giorno di caldo oltre la media e poi le temperature da lunedì torneranno a essere normali per luglio. Qualche temporale soprattutto sui settori alpini settentrionali potrà mitigare temporaneamente la calura di quelle aree.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 17 a lunedì 20 luglio. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature, in particolare nelle aree a sud del Po. Al pomeriggio sviluppo di nubi cumuliformi sui rilievi, in particolare su Piemonte settentrionale, con locali rovesci o temporali, anche di forte intensità. Possibili locali temporali anche su Alpi marittime e Ponente ligure, ma con bassa probabilità di avvenimento.

Temperature massime ancora oltre i 30/34 °C, in aumento tra oggi e domani con picchi fino 36/37 °C, e poi in calo da domenica. Minime oltre 22-24 °C fino a domenica, poi in calo da lunedì. Ancora umidità piuttosto alta e forte sensazione di afa oggi, domani più secco e più sopportabile anche se più caldo.

Ventilazione in generale debole e a regime di brezza in pianura, tranne sabato e domenica in cui sulle pedemontane ci potranno essere raffiche di Foehn.

Tendenza successiva. L'alta pressione scenderà leggermente verso sud lasciando spazio ad aria dal nord Europa leggermente più fresca, che farà tornare le temperature sui valori normali di luglio senza fenomeni rilevanti al momento. Questo almeno fino a giovedì, poi potrebbe esserci un nuovo rinforzo dell'anticiclone nel weekend.

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