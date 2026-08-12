NUOTO / Europei, Sara Curtis è la migliore nelle batterie dei 50 dorso: “Ho comunque margini di miglioramento”

Nuovo giorno e nuove emozioni per Sara Curtis che, dopo la grande gioia del bronzo nei 100 stile di ieri sera, è ritornata in vasca agli Europei di nuoto in vasca lunga. Nella mattinata odierna, mercoledì 12 agosto, erano in programma numerose prove di qualificazione.

All’Olympic Aquatic Centre di Parigi il programma è iniziato con le batterie dei 50 dorso, specialità in cui la 19enne di Savigliano detiene il record europeo di 27”07.

La giovane stella azzurra ha fatto segnare un buon 27”31 che le ha garantito il miglior tempo complessivo, destando un’ottima impressione nonostante il pizzico di stanchezza apparso nella sua nuotata.

Queste le parole di Sara Curtis ai microfoni Rai al termine della sessione mattutina: “Non è stato particolarmente faticoso. Il 50 dorso è una gara in cui voglio fare meglio di tutte in assoluto. Speravo di fare addirittura un pochino meglio questa mattina ma sono contenta perché ho grandi margini di miglioramento per le semifinali del pomeriggio: sono sicura che andrà meglio. Volere sempre qualcosa di più è sempre stata una mia caratteristica: so quello che voglio ed è importante volere il meglio”.

La portacolori di Csr e Esercito non ha invece partecipato al primo turno della staffetta 4x100 stile femminile, risparmiando preziose energie in vista degli ancora numerosi impegni della rassegna continentale. Le italiane si sono comunque qualificate e nell’ultimo atto, previsto per questa sera, è quasi certo l’inserimento nel quartetto della piemontese.

Sara tornerà in gara in serata per la semifinale dei 50 dorso e per la finalissima della staffetta veloce 4x100 stile femminile. Il programma inizierà alle ore 18:30, con gli appuntamenti della cuneese che sono fissati per le 19:25 e le 20:20.