L’ultimo saluto di Pocapaglia a Giuseppe Criscenzo [FOTO]

Una folla commossa ha dato l’ultimo saluto nel pomeriggio di oggi, martedì 12 agosto, a Giuseppe Criscenzo, vittima il 3 agosto scorso di uno schianto fatale sulla A21 in provincia di Cremona.

Nella chiesa parrocchiale di Pocapaglia si sono raccolti familiari straziati dal dolore, amici, parenti, colleghi di lavoro, compaesani, per rendere omaggio al 46enne dipendente della BRT Spedizioni di Pollenzo, molto conosciuto e stimato da tutti.

L’omelia è stata celebrata dal parroco Don Marco Bevione e tra i presenti numerosi soci del Club Citroën 2CV e Derivate della provincia di Cuneo, molti colleghi di lavoro BRT, alcuni membri dell’Inter Club di Cuneo, squadra di cui Giuseppe era tifosissimo, esponenti dell’amministrazione comunale, fra cui il sindaco Roberto Testa e tante persone comuni, che hanno voluto manifestare la vicinanza a tutta la famiglia, soprattutto alla compagna Elena e alla figlia Chiara.

Giuseppe, 46 anni, originario di Palermo, risiedeva a Pocapaglia da una quindicina di anni. La dinamica dell’incidente che gli è costato la vita è al vaglio della Polstrada, intervenuta sul luogo del sinistro con i soccorsi, che purtroppo nulla hanno potuto.

La celebrazione della S. Messa di Trigesima è fissata per domenica 7 settembre alle ore 11.15 nella parrocchia SS. Giorgio e Donato di Pocapaglia.