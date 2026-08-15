NUOTO / Europei, impresa di Anita Gastaldi: splendida seconda nei 200 misti!

La Granda è ancora una volta protagonista agli Europei di nuoto in vasca lunga grazie alla braidese Anita Gastaldi.

La portacolori di Carabinieri e VO2 nuoto Torino ha tentato di agguantare una storica medaglia nella finale dei 200 metri misti e, nonostante la grande caratura delle avversarie, è riuscita nell’impresa.

Davanti al folto pubblico dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi, la 23enne di Bra ha terminato la sua gara al secondo posto, frutto di un ottimo crono di 2’10”07. L’oro è andato all’irlandese Walshe (2’09”81).

La piemontese ha così ritoccato il primato personale, abbassando notevolmente il precedente 2’10”97.

Anita Gastaldi aveva passato il taglio delle qualificazioni con il discreto tempo di 2’12”57, mentre in semifinale aveva fatto segnare un buon 2’11”21.

In mattinata la cuneese aveva rinunciato alle batterie dei 200 farfalla per concentrarsi unicamente sull’ultimo atto della prova mista.