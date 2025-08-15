 / Cronaca

Cronaca | 15 agosto 2025, 16:38

Incidente a Frassino, tre auto coinvolte: traffico deviato

Intervento di ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco volontari di Venasca per la messa in sicurezza

Incidente a Frassino, tre auto coinvolte: traffico deviato

Intervento di tre ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco oggi pomeriggio per un incidente avvenuto lungo la provinciale di Frassino. Nel sinistro, che ha coinvolto tre automobili, non risultano al momento feriti gravi, ma si è resa necessaria la messa in sicurezza dei veicoli.

Il traffico è stato deviato a senso alternato su una stradina laterale per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi. Alla gestione dell’emergenza hanno collaborato anche i vigili del fuoco volontari di Venasca, impegnati nell’assistenza alle auto coinvolte.

IN AGGIORNAMENTO

redazione

