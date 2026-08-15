NUOTO / Europei, Sara Curtis fa l’en plein: terza nei 50 stile con il nuovo record italiano

Le grandi emozioni sportive non si fermano neppure il giorno di Ferragosto: agli Europei di nuoto in vasca lunga, Sara Curtis ha ancora una volta stupito tutti andando a conquistare la sua quinta medaglia della rassegna continentale.
Davanti al pubblico dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi, la 19enne di Savigliano ha ottenuto uno splendido bronzo nella finale dei 50 metri stile libero.
La giovane stella azzurra ha fatto segnare un sensazionale 23”99 che l’è valso il terzo posto e il nuovo record italiano (battuto il suo precedente 24”09).
(Foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu)
L’oro è andato alla polacca Katarzyna Maria Wasick (23”84) mentre l’argento l’ha conquistato la svedese Sarah Sjostrom (23”86).
La piemontese aveva passato le qualificazioni con un buon 24”33 e le semifinali con l’ottimo 24”13.
Per la portacolori di CSR ed Esercito si tratta della quinta medaglia nella rassegna continentale dopo il bronzo nei 100 stile, l’argento con la staffetta veloce femminile, l’oro nei 50 dorso (con record mondiale) e il bronzo con la staffetta 4x100 stile mista ottenuti nei giorni scorsi.