Scuole paritarie, Sacchetto (Fdi): quasi 1,8 milioni per la provincia di Cuneo

La Regione Piemonte conferma anche per l'anno scolastico 2025-2026 il proprio sostegno alle scuole dell'infanzia paritarie, con uno stanziamento complessivo di 7,7 milioni di euro.

Per la provincia di Cuneo sono stati assegnati 1.789.473,63 euro, destinati ai Comuni convenzionati con le scuole dell'infanzia paritarie. Un investimento significativo che conferma l'attenzione della Regione nei confronti delle famiglie e dei territori della Granda.

"È una misura che va nella direzione giusta – sottolinea Claudio Sacchetto, Consigliere regionale di Fratelli d'Italia – perché sostiene concretamente un servizio fondamentale per tante famiglie e, allo stesso tempo, contribuisce a mantenere vivi i nostri piccoli Comuni".

Particolarmente importante è la scelta di destinare il 75% dello stanziamento regionale alle scuole presenti nei Comuni con meno di 15 mila abitanti e nelle frazioni dei Comuni più grandi. Un criterio che assume un valore ancora maggiore in una provincia come quella di Cuneo, caratterizzata da una forte presenza di piccoli centri e da un territorio collinare e montano.

"Una scuola dell'infanzia che rimane aperta in un piccolo Comune non è soltanto un servizio educativo – prosegue Sacchetto – ma rappresenta un presidio per l'intera comunità. Significa offrire alle famiglie la possibilità di continuare a vivere e crescere i propri figli sul territorio, sostenere chi lavora e contribuire a contrastare lo spopolamento delle aree più fragili. Come Fratelli d'Italia crediamo nella libertà di scelta educativa e riteniamo che debba essere accompagnata da un sostegno concreto alle famiglie. Quasi 1,8 milioni di euro destinati alla provincia di Cuneo rappresentano un investimento sulle nostre comunità e sul loro futuro".