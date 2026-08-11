Infermieristica ad Alba, il 16 settembre la prova di ammissione UPO per l'anno accademico 2026/2027

Il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale (UPO), sede di Alba, informa che la prova di ammissione per l’accesso all’Anno Accademico 2026/2027 si svolgerà mercoledì 16 settembre 2026 presso il Complesso Universitario Perrone di Novara, in via Perrone 18.

La prova è unica per l’Ateneo e rappresenta il primo passo per l’accesso al Corso di Laurea in Infermieristica, percorso formativo che, grazie alla collaborazione tra l’Università del Piemonte Orientale e l’ASL CN2 Alba-Bra, prepara professionisti chiamati a operare nei diversi contesti assistenziali del Servizio Sanitario.

Per consultare il bando, verificare i requisiti di partecipazione, le modalità di iscrizione, le scadenze e tutte le informazioni utili, è possibile accedere alla pagina ufficiale dell’Ateneo.

Il Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Alba invita tutti gli studenti interessati a co

nsultare con regolarità la pagina dedicata dell’Università, così da rimanere aggiornati sulla pubblicazione del bando e su tutte le comunicazioni relative alla procedura di ammissione.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per i diplomati e i futuri diplomati che desiderano intraprendere una professione sanitaria altamente qualificata, caratterizzata da una forte componente relazionale, competenze tecnico-scientifiche e concrete prospettive occupazionali.