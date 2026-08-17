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Eventi | 17 agosto 2026, 10:02

"Lilith e la madre: i due volti della Dea", a Casteldelfino la conferenza di Paolo Riberi

Domenica 23 agosto alle 17 l'intervento dello storico delle religioni

Paolo RIberi

Paolo RIberi

Domenica 23 agosto alle 17, nell'ex aula scolastica del Municipio di Casteldelfino, la rassegna di cultura alpina Alevè Libre ospita la conferenza Lilith e la madre: i due volti della Dea, dall'antichità a oggi, a cura di Paolo Riberi. Un viaggio attraverso i libri nel divino femminile. L'ingresso è libero.

Due volti della stessa figura

Secondo una leggenda medievale entrata ormai nell'immaginario collettivo, Eva non sarebbe stata la prima compagna di Adamo: prima di lei Dio avrebbe creato Lilith, plasmata non dalla costola dell'uomo ma dalla terra, fuggita dall'Eden e trasformatasi in demone pur di non accettare il ruolo di moglie mansueta e madre premurosa. Accanto a lei, e in tensione con lei, sta la Madre: la Grande Madre delle civiltà antiche, la Dea che genera e protegge.

Dalla demonologia sumera alla Bibbia, dai Rotoli del Mar Morto alla Cabala, dai manoscritti gnostici di Nag Hammadi fino al cinema e alla narrativa contemporanei, Riberi ricostruisce il percorso millenario di queste due figure e mostra come continuino a parlare al presente. Un racconto che intreccia storia delle religioni, mitologia comparata e cultura pop, e che invita a riflettere su come il femminile sia stato immaginato, venerato e temuto nei secoli.

cs

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