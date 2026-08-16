EVENTI / Agosto, tempo di sagre: a Frabosa Soprana quella della Raschera. E a Mondovì la Mostra dell'Artigianato artistico

Nella domenica post Ferragosto, continuano gli eventi legati alle feste patronali e alle sagre: segnaliamo quella dedicata alla Raschera a Frabosa Soprana.

Importante appuntamento a Mondovì con la “Mostra dell’artigianato artistico” che richiamerà senz’altro numerosi visitatori.

Il week end comprende anche la possibilità di escursioni, visite a mostre d’arte e fotografiche, mercatini, raduni motoristici, spettacoli teatrali e musica live un po’ in ogni luogo della Granda.

Si ricorda di controllare sempre le previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia li trovate su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it .

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CUNEO: GRAFIE DELL’ANIMA

Nel week end sarà visitabile nel Santuario degli Angeli la mostra “Grafie dell’Anima” curata da Mirella Lovisolo e Stefania Velazza, sull’origine dell’arte cristiana e tracce nell’archeologia dal IV al VI secolo.

CUNEO: IL TEMPO DELLE CHIAVI

Nel week end sarà visitabile presso il Complesso Monumentale di San Francesco la mostra personale di Franco Alessandria “Il tempo delle chiavi”, con 14 sculture esposte realizzate assemblando e saldando fra loro chiavi, ingranaggi meccanici, serrature chiodi e altri oggetti. Ingresso libero. Orario: 15.30 – 18.30.

CUNEO: SACRUM

Domenica 16 agosto sarà visitabile dalle 15.30 alle 18.30, presso il complesso Monumentale di San Francesco, in Via Santa Maria 10, la mostra collettiva di arte contemporanea “Sacrum”. Info: https://www.cuneocultura.it/evento/sacrum/

CUNEO: RONCEA

Domenica 16 agosto, alle ore 21, nel Cortile Officina Santachiara in via Cacciatori delle Alpi 4, concerto di Roncea in formazione full band. Ingresso a pagamento. Info: www.cuneocultura.it/evento/roncea/

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ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Domenica 16 agosto in piazza Risorgimento, di fronte al municipio o all’ufficio turistico, iscrizioni e partenza per visita ai sotterranei della città. Info: ambientecultura.it

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BENE VAGIENNA: MOSTRE

Nel week end saranno visitabili le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di San Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera. Consultare il sito https://www.amicidibene.it/

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BERNEZZO - SAN ROCCO: PATRONALE SAN ROCCO

Domenica 16 agosto, alle ore 20, “Serata paella” e musica dal vivo con Lorenzo Isoardi. Alle 22.30 spettacolo pirotecnico.

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BOVES - CASTELLAR: FESTA DELL’ASSUNTA

Domenica 16 agosto alle ore 14 prenderà il via la “12 ore” di bocce e petanque e dalle 15° raduno Vespe a Capela Nova. Alle ore 20 Gran polentata”.

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BUSCA: FESTA DI SAN ROCCO

Domenica 16 agosto, dalle ore 14 gara a petanque e alle ore 19.30 “Gran Costinata” seguita dall’accompagnamento di John Deer Live Italiano. Info: 347 44 59 950.

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CARAGLIO - VALLERA: FESTA PATRONALE

Domenica 16 agosto alle 9.30 5° raduno di auto e moto d’epoca e nella serata animazione caraibica con Mojito sala da ballo”. Info:348 42 57 864.

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CASTELDELFINO: PERCORSO ESPOSITIVO

Nel week end sarà visitabile presso sala Annarosa del Residence Italia, il percorso espositivo “Messaggi attraverso il tempo”. Info. 331 95 45 378.

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CASTELMAGNO: VISITE AL SANTUARIO

Domenica 16 agosto, alle ore 14.30, sarà possibile effettuare una visita guidata del Santuario di San Magno della durata di un'ora. Info: www.santuariosanmagno.it

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CHIUSA DI PESIO: FESTA PATRONALE DI SAN ROCCO

Domenica 16 agosto, alle ore 10.30 S. Messa, alle ore 12.30 pranzo presso il Ristorante Cannon d'Oro, alle ore 16 giochi in piazza per bambini e famiglie e alle ore 21, in piazza Martiri della Libertà concerto della Banda Musicale "G. Vallauri" diretta dal Maestro Alessio Mollo.

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DEMONTE: VISITE PALAZZO BORRELLI

Domenica 16 agosto saranno possibili le visite guidate a Palazzo Borrelli negli orari: mattino ore 10.30 / pomeriggio ore 15.30. Info: www.visitstura.it

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DRONERO: LOU CHAT PITURÀ E PARLÀ

Nel week end sarà visitabili negli orari di apertura dell’Espaci Occitan in via val Maira 19 la mostra “Lou chat piturà e parlà", personale di Lucia Norbiato dedicata al gatto, creatura enigmatica e indipendente. Info: https://www.espaci-occitan.org/

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ELVA: SAN PEYRE

Domenica 16 agosto apertura speciale della chiesa di San Peyre con “Miss-Ipi” momento musicale dal vivo. Info: https://www.vallemaira.org/

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FARIGLIANO - NAVIANTE: FESTA PATRONALE

Domenica 16 agosto alle 21.15, andrà in scena la commedia teatrale “Monsù Knock Medic, la forsa dla medicin-a”. Info: 0173/76109.

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FRABOSA SOPRANA: SAGRA DELLA RASCHERA D'ALPEGGIO E DEL BRÜSS

Domenica 16 agosto torna la tradizionale “Sagra della Raschera d'alpeggio e del Brüss”, appuntamento nato per valorizzare il prodotto d'eccellenza delle valli monregalesi. Nel programma di sabato alle ore 10 inaugurazione del Museo della Raschera, presso l’ex Crusà SS. Pietro e Paolo in piazza Odetti, frazione Serro e Sfilata storica con i personaggi e i gruppi delle vallate.

Domenica 16 agosto, alle ore 10 alle 23 avrà luogo la Fiera, con i prodotti locali. Alle ore 15.30 giochi in piazza per i bimbi in collaborazione con Circobus - L'albero del Macramé, in piazza Marconi e alle ore 21 Glamour Trio Acoustic Live Music in piazza Marconi. Info: 0174/244010.

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FRABOSA SOTTANA - MIROGLIO: "GRAN POLENTATA E MUSICA"

Domenica 16 agosto, in frazione Miroglio, alle ore 20, “Gran polentata e musica”. Info: 339 59 28 256.

FRABOSA SOTTANA - ARTESINA: AGOSTO AD ARTESINA

Domenica 16 agosto mercatini, ludobus, caccia al tesoro, baby dance con Pinky, concerto Lucio VS Lucio. Info: 0174/242000.

FRABOSA SOTTANA: GROTTE DEL CAUDANO

Domenica 16 agosto, possibilità di visita guidata alle 10.30 ed eventuale altra visita, in base alle richieste, dalle ore 14, alle Grotte del Caudano. Disponibilità anche per trekking nel bosco e dog trekking. Info: 351 60 84 834.

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GAIOLA: FESTA DELL’ASSUNTA

Domenica 16 agosto, alle ore 20, “Gran Polentata” e alle 21.30 concerto degli Sky Pilots. Info: 349 23 61 304.

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LIMONE PIEMONTE: PARCO SCENICO

Domenica 16 agosto, dalle ore 16, in piazza del Municipio, andrà in scena "Parco Scenico", un pomeriggio di animazione, musica, magia, performance per il divertimento di tutta la famiglia. Info: www.limoneturismo.it

LIMONE PIEMONTE: FIGLI DELLE STELLE

Domenica 16 agosto, alle ore 21, in piazza del Municipio, avrà luogo "Figli delle Stelle", show serale dove si canta e si balla con l'animazione di Andrea Caponnetto. Info: www.limoneturismo.it

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MONDOVÌ: MOSTRA ARTIGIANATO ARTISTICO

Domenica 16 agosto proseguono i numerosi eventi legati alla 58a edizione della “Mostra dell’artigianato artistico” di Mondovì Piazza. Raggiungendo il Monte Regale direttamente dal quartiere Breo tramite la funzionale e coreografica funicolare, Mondovì ritornerà ad essere la 'Capitale dell’Artigianato e dell’Arte' nelle sue diverse forme. Orario dalle 11 alle 23.30. Info: www.artigianatomondovi.it

MONDOVÌ: BLUES IT STUDIO BY ROBY BELLA IN CONCERTO

Domenica 16 agosto, alle 21.30, in piazza Maggiore, Blues It Studio By Roby Bella in concerto - Il blues nella canzone d’autore. Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/mostra-artigianato-artistico

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MONFORTE D’ALBA: SEGRETI

Nel week end sarà visitabile in orario 11 – 20, la mostra “Segreti”, presso l’Oratorio di Sant’Agostino. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/buff.etharts

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MONTEROSSO GRANA: BUSCAJE

Domenica 16 agosto sarà visitabile presso il Coumboscuro Centre Prouvençal, la mostra "Buscaje", dedicata alle opere di "Beppe" Viada e curata da Enrico Perotto. Orario 15-18.30. Info: https://www.grandarte.it

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NIELLA TANARO: PREGHIERA DIPINTA

Domenica 16 agosto, dalle ore 15 alle 18, visite guidate a offerta libera alla parrocchiale e alle cappelle di Niella Tanaro, un itinerario artistico tra V e VI secolo. Info: www.comune.niellatanaro.cn.it

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ORMEA: BALLI OCCITANI

Domenica 16 agosto, a partire dalle ore 21, nella Società Operaia, serata dedicata ai Balli Occitani con Baltrad con Folk en Rouge. Ingresso libero. Info: 0174/392157.

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PERLO: RADUNO TRATTORISTICO

Domenica 16 agosto si svolgerà il “Sesto Raduno trattoristico Piemonte-Liguria”. L'evento inizierà sabato 15 agosto, alle ore 18, con l'apertura ufficiale alla presenza delle autorità politiche e dei rappresentanti degli Enti locali. Info: www.comune.perlo.cn.it/novita/eventi

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PIETRAPORZIO: ESCURSIONE ALLE MINIERE

Domenica 16 agosto, ritrovo alle ore 10, in piazza, per partecipare ad un’escursione con una durata di circa 2 ore, sviluppo di 4 km e un dislivello di 60 metri alle Miniere di Barite, un luogo ricco di storia, natura e tradizioni. Info: www.vallesturaexperience.it

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POCAPAGLIA: FESTA DI SAN GIUSTO

Domenica 16 agosto, alle ore 8 “Raduno dei cani da tartufo” presso l’Area Asfodelo. Alle ore 12, dopo la S. Messa, aperitivo in piazza e intrattenimento con la Banda musicale del Roero. Alle 13 pranzo del Tartufaio e degli Alpini. Nel pomeriggio 12a edizione del “Palio dei Borghi”. In serata cena conclusiva e finale dei giochi. Info: 327 16 43 323 – 338 22 95 718.

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RACCONIGI: LA FOTOGRAFIA IN CASA SAVOIA

Domenica 16 agosto, alle ore 14.45, si terrà una speciale visita guidata al Castello Reale di Racconigi dedicata alle fotografie storiche che ritraggono eventi e personaggi della famiglia Savoia. Info: www.cuneoalps.it

RACCONIGI: EFFIMERA

Domenica 16 agosto, alle ore 10.30 visita naturalistica con pic-nic “Storie di giardini e di giardinieri”, appuntamento dedicato alla scoperta dello straordinario patrimonio verde del Giardino dei Principini, nel Parco del Castello di Racconigi. Info: 0172/84595.

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ROBURENT - SAN GIACOMO. POKEMON

Domenica 16 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18, durante la giornata dei mercatini, verrà organizzato un appuntamento speciale per gli appassionati dei Pokemon. Info: 353 33 75 006.

ROBURENT - CARDINI: SERATA BINGO

Domenica 16 agosto, la Pro Loco Cardini organizza una "Serata Bingo" per passare qualche ora in compagnia. L'appuntamento è alle ore 21 presso l'Albergo Alpino. Info: 0174/227560.

ROBURENT: NON SOLO TOTANI

Domenica 16 agosto, alle ore 19.30, al campo sportivo di Roburent, cena “Non solo totani" e musica con gli "Amici della fisarmonica”. Info: 349 55 26 104.

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ROCCA DE BALDI: APPUNTAMENTO AFERRAGOSTO

Domenica 16 agosto il Castello Museo con il suo orto-giardino, il Museo Etnografico e le sale storiche saranno aperti al pubblico con visite alle 14.45 e alle 16.30. Info: https://museodoro.org

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ROSSANA: FESTA OCCITANA E AGRICOLA DI LEMMA

Domenica 16 agosto, alle ore 14.30 intrattenimento per i più piccini con i palloncini, giri a cavallo, merenda e banda musicale. Alle ore 17 S. Messa, processione e consegna premio fedeltà alla montagna. Alle ore 20 “Gran bollito misto”. Info: 345 14 43 748 - 333 66 09 822.

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SALUZZO: TRACCIANDO IL SENTIERO

Nel week end è ancora visitabile presso la Castiglia la mostra d'arte contemporanea "Tracciando il sentiero - Dialoghi e Altri Sguardi tra arte, ambiente e visioni del futuro". Info: https://www.fondazionegaruzzo.org

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SAVIGLIANO: FESTA ALLA SANITÀ

Domenica 16 agosto dalle ore 10.30 “Sanità agricola” con raduno di trattori moderni e d'epoca e benedizione agricola. Alle ore 12.30 “Pranzo agricolo” e alle 15.30 Agriolimpiadi. Alle ore 21 serata caraibica con Sergio Dj e i Locos. Info: 0172/21763.

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VALDIERI - SANT’ANNA: FACCIAMO IL PANE

Domenica 16 agosto, dalle ore 10 alle 17, nel cortile nel cortile dell’Ecomuseo della a Sant'Anna di Valdieri, dimostrazione per impastare, infornare e raccontare storie ed esperienze legate al pane e alla segale. La partecipazione è gratuita. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it

VALDIERI: BALLI E SPETTACOLO

Domenica 16 agosto, nell’area Necropoli alle ore 17 andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Una montagna di storie: Atalanta, un’eroina fuori dal comune”.

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VERNANTE: ESCURSIONE AI LAGHI

Domenica 16 agosto ritrovo alle ore 8.30 nel parcheggio di Palanfrè per escursione ai laghi del Frisson. Arrivo previsto verso le 16. Info: 349 47 19 727.

VERNANTE: FESTA DELLE LEVE

Domenica 16 agosto in occasione dei festeggiamenti patronali dell'Assunta, si svolgerà la tradizionale “Festa delle leve”, evento che riunisce tutte le classi d'età a partire dai 19 anni in su tra canti, balli tradizionali come la courente, pranzi e momenti di allegria per le vie del paese.

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VINADIO: TEMPORARY SHOP