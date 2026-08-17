Ceriale Summer Festival: Iva Zanicchi in concerto in piazza della Vittoria

Una delle grandi voci della musica italiana per uno degli appuntamenti di punta dell'estate cerialese. Sabato 22 agosto alle 21,30, in piazza della Vittoria, Iva Zanicchi sarà protagonista del Ceriale Summer Festival, la rassegna promossa dal Comune di Ceriale che nel corso della stagione ha portato in città musica, spettacolo, comicità e appuntamenti per tutte le età.

Soprannominata "l'Aquila di Ligonchio", Iva Zanicchi ha attraversato oltre mezzo secolo di musica italiana con una voce inconfondibile, caratterizzata dal registro di contralto, dalla potenza interpretativa e dalla capacità di spaziare tra generi differenti.

Una carriera costellata di successi, che l'ha vista esibirsi su prestigiosi palcoscenici internazionali, dal Madison Square Garden di New York all'Olympia di Parigi, fino al Teatro Regio di Parma e all'Opera House di Sydney, oltre a lunghe tournée in Europa, America, Australia e Asia.

Un legame speciale è quello con il Festival di Sanremo: con undici partecipazioni e tre vittorie, conquistate nel 1967, 1969 e 1974, Iva Zanicchi detiene il primato femminile di successi nella storia della manifestazione. Nel corso della sua carriera ha inoltre interpretato brani firmati da alcuni dei più importanti autori della musica italiana, tra i quali Paolo Conte, Franco Califano, Cristiano Malgioglio, Lucio Battisti, Mogol, Roberto Vecchioni, Umberto Bindi, Zucchero, Giuni Russo, Donatella Rettore, Mariella Nava, Tiziano Ferro e gli Avion Travel.

«Accogliere a Ceriale un'artista della storia e del prestigio di Iva Zanicchi rappresenta un bellissimo appuntamento per la nostra città e per il pubblico che ci ha accompagnato durante tutta l'estate – afferma la sindaca Marinella Fasano e il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. Abbiamo voluto costruire una programmazione che parla a generazioni diverse, offrendo occasioni di incontro e divertimento a bambini, ragazzi, famiglie, adulti e a un pubblico più maturo. La grande partecipazione registrata agli eventi ci restituisce la soddisfazione di vedere le nostre piazze e i nostri spazi pubblici vissuti e condivisi da residenti e ospiti».

L'appuntamento è dunque per sabato 22 agosto alle 21.30 in piazza della Vittoria.

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma Clappit, presso la Tabaccheria 1 Dellavalle, in via Indipendenza 3, e, secondo disponibilità, direttamente all'ingresso la sera del concerto.