Il viaggio di "Pallina" continua a Bardonecchia

Proprio come nelle grandi città, dove la moda incontra la cultura e dove prendersi cura significa attenzione, tanto all'estetica quanto all'anima: l'una che non esclude l'altra.

Lo scorso 22 maggio presso la Manuela Boutique a Dogliani, tra colori, paillettes e stupendi abiti, si è tenuta la presentazione del libro "Pallina. Gli animali da compagnia migliorano le relazioni umane?" di Gianfranco Conforti.

Il libro racconta il legame tra l'autore e i suoi animali, Pallina e Valentino, intrecciando ricordi personali e riflessioni sul rapporto tra esseri umani e animali da compagnia. Attraverso momenti di vita quotidiana, la malattia e l'addio a Pallina, emerge il tema del bisogno di affetto e della difficoltà delle relazioni umane. L'opera affronta anche temi come educazione, responsabilità, pet therapy e conoscenza di sé, invitando a vivere il rapporto con gli animali senza usarli come sostituti delle relazioni umane.

L'iniziativa è stata organizzata insieme all'Auser provinciale di Cuneo ed al Gruppo culturale-artistico "C'è arte per te", che promuove la creatività, intesa nel modo più ampio, come mezzo espressivo.

Così moda, arte e riflessioni si sono intrecciate, esplorando in modo particolare il rapporto tra animale e uomo ed il senso profondo dello stare in relazione anche tra persone. In questo, si è parlato delle molteplici iniziative dell'Auser, rete associativa presente in tutta Italia, che promuove l'invecchiamento attivo organizzando servizi ed attività al servizio della comunità e per contrastare l'isolamento.

Ora il viaggio di "Pallina" continua: appuntamento domani, domenica 16 agosto, alle ore 17:30 a Bardonecchia presso il Palazzo delle Feste. Un appuntamento ad ingresso libero, tra lettura di alcuni passaggi del libro e tante emozioni da condividere.