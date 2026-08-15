A Caraglio sei giorni di festa, musica e tradizione: torna la festa della Vallera

Dal 15 al 20 agosto torna la Festa della Vallera, appuntamento ormai immancabile dell’estate, con sei giorni ricchi di iniziative, musica, sport, buona cucina e momenti dedicati a grandi e piccoli.

Si parte sabato 15 agosto con la tradizionale Festa della Birra, una serata all’insegna del divertimento e della musica, che vedrà protagonista il DJ set, per iniziare nel migliore dei modi i festeggiamenti.

Domenica 16 agosto sarà invece la giornata dedicata al tradizionale raduno, uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione. La giornata proseguirà in compagnia con la cena tipica, mentre in serata spazio alla musica e ai ritmi della serata caraibica, per una notte tutta da ballare.

Lunedì 17 agosto sarà dedicato allo sport e alle famiglie, con la Vallera Trail e il gioco per bambini, pensato per coinvolgere i più piccoli in una giornata di festa. In serata, invece, si tornerà a ballare con una serata dedicata al liscio, nel segno della tradizione.

Martedì 18 agosto sarà protagonista la gara a belote, appuntamento immancabile per gli appassionati di carte, mentre la serata sarà animata dalla musica country, per un cambio di ritmo e di atmosfera.

Mercoledì 19 agosto sarà la volta della tradizionale “Sina dl’amis”, la cena degli amici della Vallera, uno dei momenti più sentiti della manifestazione e un’occasione per ritrovarsi tutti insieme attorno alla tavola, condividendo buona cucina e compagnia.

La Festa della Vallera si concluderà quindi giovedì 20 agosto, con un pomeriggio all’insegna del divertimento grazie all’ormai immancabile e imprevedibile gara a bocce quadrate. In serata spazio alle esibizioni: ad aprire il programma sarà l’esibizione di ballo della scuola Dance Star Academy, seguita dalla musica dal vivo di Maurizio e la Band, che accompagnerà il pubblico fino alla conclusione della manifestazione.

Un programma ricco e variegato, capace di unire tradizione e divertimento e di proporre, giorno dopo giorno, appuntamenti per tutte le età. Sei giornate in cui la Vallera tornerà quindi a essere luogo di incontro, musica, sport, buona tavola e soprattutto amicizia, per una festa che continua a mantenere vivo il suo spirito e le sue tradizioni.