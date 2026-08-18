Peste Suina Africana, nessun nuovo caso in Piemonte: in Granda le positività restano 10

Nessun nuovo caso di Peste Suina Africana tra i cinghiali in Piemonte. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento diffuso oggi, martedì 18 agosto, con i dati riferiti al 16 agosto 2026. Il numero complessivo delle positività nella nostra regione resta fermo a 826, mentre in provincia di Cuneo i casi rimangono 10.

Nel Cuneese sono cinque i Comuni nei quali è stata riscontrata la presenza della PSA. Il dato più alto è quello di Arguello, con quattro positività. Seguono Cravanzana e Pezzolo Valle Uzzone, con due casi ciascuno, mentre Cerreto Langhe e Saliceto ne registrano uno a testa. Un quadro che, con l’ultimo monitoraggio, non evidenzia dunque nuovi contagi rispetto ai dati precedenti.

A livello complessivo, tra Piemonte e Liguria, le positività nei cinghiali salgono invece a 2.208. L’aumento riguarda esclusivamente la Liguria, dove sono stati individuati sette nuovi casi: uno a Genova e sei a Cengio, in provincia di Savona. Il totale ligure raggiunge così quota 1.382.

Resta invariato a 10 anche il numero dei focolai riscontrati negli allevamenti suinicoli, mentre sono complessivamente 206 i Comuni nei quali è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Per la provincia di Cuneo, quindi, l’aggiornamento di metà agosto porta una conferma: nessun nuovo caso in Piemonte e situazione stabile in Granda, con 10 positività complessive nei cinghiali.