Piasco, addio allo storico e saggista Aldo Ponso, noto per le sue approfondite ricerche sulla religiosità popolare

È morto all’ospedale di Saluzzo il maestro Aldo Ponso, 92 anni, piaschese, conosciuto in tutta la provincia e in particolare nella diocesi di Saluzzo per i suoi meticolosi studi sulla religiosità popolare e sul santuario della Madonna della Misericordia di Valmala, cui era particolarmente legato.

Ponso è stato insegnante elementare, in varie scuole delle valle Varaita, ma la sua notorietà (nonostante fosse soggetto umile e schivo) è dovuta al suo ruolo di storico e saggista.

I suoi lavori si sono indirizzati per lo più sulla storia locale e i santuari del territorio cuneese.

Tra le sue opere principali “Guida ai santuari mariani del Saluzzese” (1992),

“I santi della Granda" (1999), “Duemila anni di santità in Piemonte e Valle d'Aosta (2001)”, “Il beato Stefano Bandelli da Castelnuovo Scrivia. Protettore di Saluzzo”.

Lascia le sorelle Mariuccia e Lucia.

I funerali si svolgono, domani pomeriggio, martedì 18 agosto, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Piasco.