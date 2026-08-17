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Attualità | 17 agosto 2026, 19:29

Piasco, addio allo storico e saggista Aldo Ponso, noto per le sue approfondite ricerche sulla religiosità popolare

Ex maestro elementare, autore di vari testi, i più importanti dei quali sono “I santi della Granda”, “Guida ai santuari mariani del Saluzzese”e “Duemila anni di santità in Piemonte e Valle d'Aosta”, aveva 92 anni. I funerali domani pomeriggio, martedì 18 agosto alle 16, nella parrocchia di Piasco

Aldo Ponso, 92 anni

Aldo Ponso, 92 anni

 È morto all’ospedale di Saluzzo il maestro Aldo Ponso, 92 anni, piaschese, conosciuto in tutta la provincia e in particolare nella diocesi di Saluzzo per i suoi meticolosi studi sulla religiosità popolare e sul santuario della Madonna della Misericordia di Valmala, cui era particolarmente legato.

Ponso è stato insegnante elementare, in varie scuole delle valle Varaita, ma la sua notorietà (nonostante fosse soggetto umile e schivo) è dovuta al suo ruolo di storico e saggista.

I suoi lavori si sono indirizzati per lo più sulla storia locale e i santuari del territorio cuneese.

Tra le sue opere principali “Guida ai santuari mariani del Saluzzese” (1992),

“I santi della Granda" (1999), “Duemila anni di santità in Piemonte e Valle d'Aosta (2001)”, “Il beato Stefano Bandelli da Castelnuovo Scrivia. Protettore di Saluzzo”.

Lascia le sorelle Mariuccia e Lucia.

I funerali si svolgono, domani pomeriggio, martedì 18 agosto, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Piasco.

Redazione

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