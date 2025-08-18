È Renato Picco di Savigliano l’alpinista morto ieri in alta valle Varaita

Renato Picco, 61 anni, di Savigliano è la vittima dell’incidente avvenuto ieri, domenica 17 agosto, precipitato ieri dalla cima del monte Pence sopra il Comune di Bellino a oltre 2800 metri in alte valle Varaita di Bellino, in alta valle Varaita.

L’uomo, che svolgeva la professione di ambulante con un banco di salumi e formaggi assieme alla moglie Domenica Comandù ha perso la vita davanti proprio mentre era con lei che lo stava accompagnando nell’escursione.

Nella tarda mattinata di ieri alcuni escursionisti, testimoni della tragedia, hanno dato l’allarme. Un elicottero del servizio regionale di Azienda Zero Piemonte ha individuato la donna in una posizione a rischio e l’ha messa in salvo, per poi sbarcare la squadra del Soccorso alpino nel punto della caduta dell’uomo. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. La salma, recuperata con il supporto del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, è stata trasferita all’obitorio di Saluzzo.

A Savigliano e nei paesi dove Picco si recava con il suo banco ai mercati la tragedia ha lasciato sgomento e tristezza.

L’uomo viene ricordato come un grande lavoratore dal carattere gioviale, appassionato oltre che di trekking in montagna anche di ciclismo.

Con la moglie Domenica lascia i figli Alice ed Enrico con Emma, la mamma Giovanna, le sorelle Silvana con Mauro e Maria Teresa, il fratello Giorgio i suoceri Domenico e Maddalena, le cognate, i cognati, i nipoti, gli zii, le zie, i cugini e tutti i parenti.

I funerali saranno celebrati venerdì 22 agosto alle 16, nella parrocchiale di Santa Maria della Pieve a Savigliano.

Nella medesima chiesa, giovedì 21 agosto, alle 19, sarà recitato il rosario.



