SCUOLA / Busciglio e Peruzzi tra i nuovi presidi vincitori di concorso

Dopo i trasferimenti dei presidi di ruolo di luglio, l’Ufficio scolastico regionale ha assegnato le sedi ai nuovi dirigenti scolastici vincitori del recente concorso ordinario che ha visto una durissima selezione di oltre il 93% dei candidati.
Il sindaco di Beinette e professore di filosofia al liceo artistico Bianchi del capoluogo Lorenzo Busciglio dirigerà dal 1° settembre l’Istituto comprensivo di Borgo San Giuseppe al posto della scomparsa Bianca Maria Anigello.
Elisa Peruzzi, vicepreside dell’Istituto comprensivo di via Sobrero di Cuneo, dirigerà l’Istituto agrario di Cuneo ed alberghiero di Dronero Virginio Donadio, al posto di patrizia Venditti in pensione.
Le altre nomine: Michele Cocca dirigerà l’istituto comprensivo di Villanova Mondovì, Valentina Chiesa a La Morra, Alessandra Gregorio il comprensivo di Bra1.
Rimangono scoperti i comprensivi di Ceva e di Robilante (che gestisce le scuole della val Vermenagna e Gesso).
È possibile che in un seconda tornata di nomine di un altro concorso riservato, saranno coperti. Per la prima volta dopo molti anni, tutte le scuole della provincia potranno essere dirette da un preside titolare, senza reggenze con presidi a scavalco, anche per i cinque recenti accorpamenti.