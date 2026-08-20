VOLLEY FEMMINILE / Il Busca pregusta la Serie C, Willy Rosso: "Obiettivo salvezza ma non poniamo limiti alla provvidenza"

Busca a tutto volley, nella prossima stagione, con due squadre, quella maschile e quella femminile, che disputeranno la Serie C.

Nelle scorse settimane, durante una conferenza stampa svoltasi nello spazio incontri Porta Santa Maria, è stato illustrato l'ampio progetto da parte dei rappresentanti delle due realtà pallavolistiche cittadine.

Mentre la formazione maschile affronterà la nuova categoria in seguito all'acquisizione del titolo di Alto Canavese le ragazze del confermatissimo Massimo Lamberti si cimenteranno con la C dopo l'eccezionale cavalcata della scorsa stagione, culminata con la promozione.

La dirigenza guidata da Valter "Willy" Rosso ha allestito un gruppo interessante ed ambizioso con gli innesti di Laura Grossi (centrale ex Parella), Elisa Giordano (schiacciatrice da Centallo), Francesca Oberti (opposto da Villanova), Isabel Cassino (centrale ex Cuneo). Confermate, in banda, Giada Cattaneo, Chiara Garello e Noemi Bima, le centrali Asia Martinasso e Giorgia Giraudo, i liberi Caroline Cavallo e Sara Bonardello, le palleggiatrici Anna Testa e Carlotta Re.

Rosso: "Le ragazze si sono guadagnate la Serie C attraverso una stagione fantastica, durante la quale si è visto sempre il massimo impegno, in partita e in allenamento. Le guiderà ancora Lamberti che si occuperà anche della under 19 e della under 15. Per quanto riguarda la Prima Divisione puntiamo su Tiziano Francesconi. L'obiettivo, essendo noi una neopromossa, è naturalmente la salvezza. Poi si vedrà, non mettiamo limiti alla provvidenza e cerchiamo di arrivare più in alto possibile. Riteniamo di avere allestito una squadra molto performante, dove ogni ruolo ha un cambio di alto livello. Nell'ultimo fine settimana di agosto faremo un ritiro a Vignolo per amalgamare il gruppo. Dal 2 settembre inizieremo a lavorare in palestra a Busca in vista della competizione con Ticino e Chieri, le vincitrici dei gironi di Serie D dello scorso anno".

Chiunque conosca ragazzi o ragazze, dagli 8 ai 14 anni, che vogliono giocare a pallavolo non esiti a contattare il Volley Busca.