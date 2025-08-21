Furto al Cras di Racconigi: sparita la cassetta delle offerte, amarezza tra i volontari

“Speriamo che chi ha compiuto questo gesto possa stare meglio, ma chiediamo di avere indietro la cassetta: anche per costruirla ci abbiamo messo impegno”.

Con queste parole, cariche di amarezza e incredulità, Gabriella Vaschetti, veterinaria e figlia di Bruno Vaschetti, fondatore nel 1985 del Centro Cicogne, ha annunciato sui social il furto avvenuto ieri, mercoledì 20 agosto al Cras (Centro recupero animali selvatici) di Racconigi.

Ignoti hanno infatti rubato la cassetta delle offerte, collocata all’interno della biglietteria del centro, accanto al tavolino dedicato all’accoglienza.

Un contenitore prezioso non tanto per il suo valore materiale, quanto per ciò che rappresentava: la solidarietà dei visitatori, tradotta in piccole donazioni destinate al recupero, alla cura e alla riabilitazione degli animali selvatici in difficoltà.

[La cassetta delle offerte rubata al Cras di Racconigi]

Il furto ha colpito non solo sul piano economico, ma anche sul piano simbolico: togliere fondi significa mettere a rischio un lavoro quotidiano che richiede dedizione, professionalità e risorse per garantire cure veterinarie, alimentazione e assistenza fino al reinserimento in natura degli esemplari curati nel centro racconigese.

La famiglia Vaschetti tramite il post sulla pagina del loro Centro cicogne e anatidi ha voluto lanciare un messaggio che ha un sapore ironicamente amaro: “Anche il piccolo cardellino (Carduelis carduelis), portato al Cras dopo il forte temporale di ieri, grida vendetta al furto della cassetta per le offerte al centro di recupero per gli animali selvatici”. Scrive Gabriella Vaschetti.

Un appello che, al di là della rabbia e della delusione, vuole trasformare un episodio doloroso in un’occasione per ribadire quanto sia importante sostenere il Cras e il lavoro silenzioso di chi ogni giorno si prende cura della fauna selvatica. Perché dietro quella cassetta rubata non c’erano solo monete e banconote, ma la fiducia di una comunità che crede nel valore della solidarietà verso gli animali e nella possibilità di restituire loro la libertà.