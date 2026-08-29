Savigliano, il Patto Civico determinato a confermare Luca Robaldo alla presidenza della Provincia e a portare Alberto Pettavino in Consiglio provinciale

Il Patto Civico lavora per una candidatura unitaria alla presidenza della Provincia ai quattro angoli della Granda.

Venerdì scorso il presidente della Provincia Luca Robaldo ha incontrato a Savigliano Alberto Pettavino, presidente dell’associazione e capogruppo consiliare, e Gianluca Zampedri, consigliere comunale.

È stata l’occasione per ribadire il pieno appoggio alla riconferma di Robaldo e, al tempo stesso, la determinazione a portare in Consiglio provinciale Pettavino, senza trascurare un primo sguardo di prospettiva alle elezioni comunali del prossimo anno.

Impegnato in prima linea Gianluca Zampedri, nel 2022 competitor per il centrodestra dell’attuale sindaco Antonello Portera ora schierato col Patto e favorevole ad una sua riconferma.

“In vista dei prossimi appuntamenti istituzionali che riguardano la Provincia – spiega Zampedri - il Patto Civico auspica che possa maturare una convergenza ampia attorno a una candidatura unitaria nella persona dell’attuale presidente Luca Robaldo. La situazione – spiega - appare in evoluzione: le diverse liste sono ancora in fase di formazione e non può essere esclusa neppure l’ipotesi di una soluzione che preveda una lista condivisa con il centrodestra. Personalmente – afferma - considero però quest’eventualità una soluzione di ripiego rispetto alla presentazione delle tre liste, che ritengo rappresenterebbero in maniera più chiara e compiuta le diverse sensibilità presenti sul territorio. Tuttavia, in una fase nella quale molti degli equilibri sono ancora da definire, ritengo importante mantenere aperto il confronto e lavorare innanzitutto nell’interesse della Provincia e delle sue comunità”.

Zampedri annuncia poi la volontà di un’ampia porzione dei consiglieri comunali saviglianesi di dare pieno e convinto appoggio alla candidatura di Pettavino in Consiglio provinciale.

“Ribadisco – fa sapere Zampedri - il mio pieno sostegno a Pettavino, presidente del Patto Civico per la Granda, sia per le qualità personali e politiche che ha dimostrato, sia per il ruolo di responsabilità che ricopre all’interno dell’associazione. A ciò si aggiunge un elemento per me particolarmente significativo: Pettavino rappresenta Savigliano, ed è quindi auspicabile che attorno alla sua candidatura possa raccogliersi il sostegno dell’intero Consiglio comunale e, naturalmente, del nostro sindaco Antonello Portera”.

Zampedri getta anche uno sguardo alle prossime elezioni amministrative che, nella primavera 2027, vedranno Savigliano tornare alle urne.

“In queste settimane – confida - stanno iniziando a circolare le prime voci e ad essermi sottoposte diverse ipotesi in vista delle future elezioni comunali.

Per quanto mi riguarda, la mia adesione alla linea che verrà individuata dal Patto sarà certa. È però altrettanto evidente – puntualizza - che siamo ancora in una fase prematura: molti degli elementi destinati a determinare la composizione delle future coalizioni, gli schieramenti e le candidature sono in fase di definizione. Per questo – rileva - ritengo che oggi sia più utile lavorare all’unità, al dialogo e alla costruzione di un progetto amministrativo credibile, evitando fughe in avanti e lasciando che il confronto politico possa svilupparsi con chiarezza nei prossimi mesi”.

Da Savigliano, dunque, la ferma volontà di riuscire ad avere un proprio rappresentante in Provincia. Per questa ragione la proposta che parte dalla città capoluogo dell’area, nelle settimane a venire, sarà estesa agli amministratori dei paesi del circondario, Racconigi compresa.

Due anni fa, infatti, quell’intesa tra Savigliano e Racconigi che ora si auspica era mancata.