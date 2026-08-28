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Politica | 28 agosto 2026, 09:45

Futuro Nazionale, Giuseppe Lauria responsabile per la provincia di Cuneo: Simone Sava per la città

Prosegue la fase costituente del movimento e la definizione delle strutture territoriali: due incarichi distinti per il Cuneese e per il capoluogo

Beppe Lauria con Roberto Vannacci

Beppe Lauria con Roberto Vannacci

Prosegue la fase costituente di Futuro Nazionale con la definizione dei responsabili territoriali e delle strutture del movimento. In Piemonte sono state ufficializzate diverse nomine, tra cui quelle relative al territorio della provincia di Cuneo.

Per la provincia di Cuneo è stato nominato Giuseppe Lauria, al quale viene affidato il ruolo di responsabile provinciale. Per la città di Cuneo, invece, l'incarico è stato assegnato a Simone Sava, che sarà il riferimento del movimento nel capoluogo.

Le nomine sono state comunicate nell'ambito del percorso di organizzazione di Futuro Nazionale sul territorio piemontese e, come precisato nella comunicazione, sono state effettuate «in pieno accordo con il Generale Roberto Vannacci».

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