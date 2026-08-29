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Sport | 29 agosto 2026, 10:16

Cuneo Volley, il PalaITIS apre le porte ai nuovi aspiranti Fiöi

In vista della stagione 2026/27, il settore giovanile biancoblù accoglie al PalaITIS tutti i ragazzi nati nel 2010 e successivi interessati ad avvicinarsi alla pallavolo e vivere da vicino il mondo Cuneo Volley

Cuneo Volley, il PalaITIS apre le porte ai nuovi aspiranti Fiöi

A partire da lunedì 7 settembre, la palestra dell'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo, in corso Alcide De Gasperi 30, ospiterà le attività di Porte Aperte, rivolte ai giovani che desiderano conoscere e provare la pallavolo.

Sotto la direzione tecnica di Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile, e con il supporto dello staff del vivaio cuneese, i nuovi aspiranti Fiöi potranno scendere in campo, conoscere l'ambiente biancoblù e muovere i primi passi nel mondo della pallavolo.

Gli appuntamenti saranno così organizzati:

Nati nel  2010 e 2011: lunedì, martedì e venerdì, dalle 18.45 alle 20.00;

Nati nel 2012: martedì, mercoledì e venerdì, dalle 18.45 alle 20.00;

Nati nel 2013 e successivi: lunedì, martedì e venerdì, dalle 17.00 alle 18.30.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Segreteria del settore giovanile al numero 351 389 6148 oppure scrivere a giovanili@cuneovolley.it.

comunicato stampa

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