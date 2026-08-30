"Respiri", il festival "elettroalpino" che porta a Melle la musica elettronica (e non solo) e parla di natura, comunità alpina e mondo

Torna per la quinta edizione Respiri, il festival musicale e culturale diffuso in Melle (CN), che si terrà il weekend del 4, 5 e 6 settembre 2026.

Il Collettivo Altrove è pronto a riaccendere le luci del suo festival anche per il 2026, andando a consolidare le dinamiche di programmazione già sperimentate nell’edizione precedente, con alcune importanti novità.

Anche quest’anno le due serate di musica andranno in onda il venerdì e il sabato nell’area festival allestita presso il parcheggio comunale, adiacente all’area camper Midori: un unico, ampio spazio che ricomprenderà il palco principale, l’area food e la mostra mercato con bancarelle di artigiani e piccoli commercianti. L’evento si allarga poi a tutto il borgo con le attività mattutine e pomeridiane del sabato e della domenica: in questi momenti tornerà ad animarsi la piazza principale di Melle con talk, workshop e piccoli concerti.

L’obiettivo del programma artistico si riconferma duplice: da un lato, dare la possibilità a pubblico e ospiti di scoprire la comunità e i paesaggi della Valle Varaita; dall’altro, offrire agli abitanti locali un affaccio su nuove pratiche artistiche, sociali e culturali che si sviluppano principalmente nelle grandi città e che spesso faticano ad arrivare nella provincia più profonda.

Continuerà ad essere la musica la grande protagonista di Respiri. Il venerdì sera sarà completamente dedicato all'elettronica, alla sperimentazione e al groove con i live set di John Bringwolves e Le Frit, e il dj set di Xaxer e Sister Effect; il sabato sera invece spazio alla trasversalità: dal cantautorato pop e ricercato di Rareş e Marco Fracasia (entrambi in full band) al jazz imprevedibile e contaminato degli oAxAcA, passando per i coloratissimi dj set di Bucci, Santapazienza e Basta Stefi. La domenica vedrà un ulteriore cambio di atmosfere: un live set onirico del duo elettronico Noland inaugurerà la giornata in tarda mattinata in una location inedita, per poi chiudere il festival al pomeriggio con un lungo momento musicale in piazza, curato direttamente dal team di Respiri.

Oltre alla musica, ci saranno poi molteplici attività per vivere e scoprire il borgo e la Valle, circondati dalla natura, tra talk, laboratori, esposizioni, arte visiva e attività fisica a costellare le mattine ed i pomeriggi del lungo weekend di manifestazione.

Anche quest’anno è rinnovata la collaborazione di molte realtà enogastronomiche locali con cibo e bevande quasi a km zero, tra cui qualche new entry: il vino dell’azienda buschese Braccia Rese, l’immancabile birra degli Antagonisti a cui si affiancherà la birra proposta da Uranio (nuovo e giovanissimo birrificio cuneese), e il bitter fossanese firmato da Sete 25. Le proposte gastronomiche vedranno una piccola rivoluzione, con presenti in area food: Cannolì, food truck da Bra che propone prodotti tipici siciliani; Jack’s Route, da Peveragno con la loro pizza itinerante; e ovviamente Antagonisti con una delle sue proposte più famose, Patate Toma e Aiolì – non mancheranno proposte vegetariane e vegane. Verrà inoltre proposto un inedito pranzo della domenica presso la piazza principale di Melle, a cura di Cucina Servaj.

La serata del venerdì sera sarà ad offerta libera, mentre quella del sabato sarà l’unica a necessitare del biglietto di ingresso: serata che ha già registrato il tutto esaurito. Talk, esposizioni e tutto il programma musicale e non della domenica saranno gratuiti, mentre alcuni laboratori saranno su prenotazione e a pagamento (maggiori informazioni sui social di Respiri).

Respiri è un progetto dell’associazione affiliata Arci Collettivo Altrove. Il festival è realizzato in collaborazione con il Comune di Melle, in partnership con Pro Loco Melle, Associazione Luogo Comune, Antagonisti e Consorzio del Toumin dal Mel. Il festival è sostenuto dal Consiglio Regionale del Piemonte e dal CSV di Cuneo, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Fondazione CRC, P.R.R.E.M. di Mugnaini Alessandro e Valverbe. Si ringraziano inoltre per il supporto la Croce Rossa - Comitato di Melle, l’Ass. Volontari AIB e Protezione Civile di Rossana e il BIM Valle Varaita.