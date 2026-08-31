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Cronaca | 31 agosto 2026, 07:19

Incendio in un garage a Lisio, danneggiati alcuni sacchi di pellet

Le fiamme sono divampate nella serata di domenica 30 agosto in via Casazza. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Ceva. Nessuna persona è rimasta coinvolta

Incendio in un garage a Lisio, danneggiati alcuni sacchi di pellet

Incendio nella serata di domenica 30 agosto in via Casazza, a Lisio, località situata sopra Mombasiglio. L’allarme è scattato intorno alle 21,40 per un rogo sviluppatosi all’interno di un garage.

Le fiamme hanno interessato parte del contenuto del locale, tra cui alcuni sacchi di pellet, provocando anche danni alla struttura del garage.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area.

L’incendio non ha coinvolto persone.

redazione

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