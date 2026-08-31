Croce Rossa di Racconigi, lunedì 5 ottobre serata informativa per nuovi volontari

Lunedì 5 Ottobre 2026, alle ore 20:00 in Via Giovanni Priotti, 45 (presso la CRI di Racconigi), la Croce Rossa presenterà alla cittadinanza il nuovo corso per aspiranti volontari che prenderà il via martedì 13 Ottobre 2026.

Il direttore del corso illustrerà dettagli e durata delle lezioni, ma anche le diverse opportunità di servizio che si apriranno una volta terminata questa fase di formazione e quelle successive per far parte della più grande associazione di Volontariato italiana. Le attività che il Comitato di Racconigi svolge quotidianamente sono, ad esempio, i servizi in ambulanza, trasporti infermi, dialisi, distribuzione alimentari, alfabetizzazione a favore dei bambini, attività di segreteria e altre sempre a protezione della cittadinanza.

Al termine della serata sarà possibile, per chi lo desidera, procedere con l'iscrizione, che tuttavia potrà essere sottoscritta anche autonomamente nei giorni successivi, secondo le modalità che verranno illustrate.

La serata ha lo scopo di chiarire meglio i meccanismi formativi ed operativi della Croce Rossa, spesso non così conosciuti e causa di dubbi e titubanze tra i possibili interessati.