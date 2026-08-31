VOLLEY / Daniele Ribero mette il suo "marchio" sulla nuova pallavolo maschile di Busca

A Busca la pallavolo maschile è pronta a spiccare il volo e, accanto al progetto sportivo, c'è anche una figura che da anni rappresenta una presenza importante nel mondo della pallavolo cuneese. È quella di Daniele Ribero, imprenditore alla guida di Ribero Autotrasporti, che ha scelto di mettere esperienza, entusiasmo e relazioni al servizio della nuova avventura del Busca Volley.

Presentato a inizio agosto, il nuovo corso della pallavolo maschile buschese sta prendendo forma e porterà la città ad avere una squadra in Serie C sia al maschile sia al femminile. Per le ragazze, la categoria è arrivata al termine di una splendida promozione conquistata sul campo nella scorsa stagione; per i ragazzi, invece, si tratta dell'inizio di un progetto costruito con ambizione e con il supporto di diverse realtà del territorio, tra cui Volley Savigliano.

Alessandro Marino, CEO di Falegnameria GMG, ha avuto un ruolo centrale nell'operazione, mentre la parte sportiva sarà affidata a una figura di esperienza come Giorgio Salomone, nuovo direttore sportivo. E poi c'è Ribero, chiamato a occuparsi dei rapporti con gli sponsor e del marketing della società.

Un ruolo che Daniele affronta con il consueto pragmatismo, senza proclami ma con la disponibilità a dare una mano concreta: "Marino mi ha chiesto se gli do una mano anche un po' a livello organizzativo e farò quello che posso. Se posso dare un contributo, glielo do".

Il suo compito sarà soprattutto quello di coinvolgere nuove aziende e collaboratori attorno al progetto. "Sarò quello che segue gli sponsor, quindi il responsabile marketing. Qualche nome l'ho già coinvolto, adesso cercheremo di portare ancora qualche collaboratore".

E c'è un dettaglio che racconta bene il suo modo di vivere lo sport: Ribero sarà anche lo sponsor ufficiale della maglia del libero della squadra maschile. Un segno concreto di una partecipazione che non vuole essere soltanto formale.

Sul parquet, intanto, Busca si prepara a vivere una Serie C con l'idea di essere protagonista. Ribero non nasconde le ambizioni, pur evitando di caricare il gruppo di pressioni eccessive: "Secondo me è una squadra buona che punta a fare un ottimo campionato. Non dico salire, ma comunque un campionato tranquillo. Diciamo che partiamo aggressivi".

È un progetto nuovo, ma costruito anche sulla credibilità di persone che nel movimento pallavolistico hanno maturato esperienza e conoscenze. E Ribero è certamente una di queste. La sua storia imprenditoriale parla di oltre 45 anni di attività: nata dall'iniziativa di Cesare Ribero come piccola azienda unipersonale, Ribero Autotrasporti & Autogru è cresciuta nel tempo grazie alla visione e agli investimenti di Daniele, diventando una realtà strutturata nel settore dei trasporti eccezionali, dei servizi con gru e delle movimentazioni industriali.

Oggi l'azienda opera principalmente in Piemonte, ma ha allargato il proprio raggio d'azione a livello nazionale e anche oltre confine, con un parco mezzi all'avanguardia e personale qualificato.