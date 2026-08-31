VOLLEY / Libellula, ritiro Under 12/13 a Valdieri: sport, crescita e spirito di squadra in Valle Gesso

Giornate intense di sport, crescita personale e tanta condivisione per il gruppo Under 12/13 di Libellula Volley, impegnato nel ritiro precampionato nella splendida cornice di Valdieri, in Valle Gesso.

Le giovani atlete sono accompagnate dai coach Antonello Battaglino e Piermario Anselmo, che stanno guidando il gruppo in questa importante fase di avvicinamento alla nuova stagione sportiva. Il ritiro, infatti, rappresenta per la società molto più di una semplice occasione per intensificare gli allenamenti: vivere insieme questi giorni permette alle ragazze di conoscersi meglio, consolidare l'affiatamento e iniziare a costruire quello spirito di squadra che sarà fondamentale durante tutto l'anno.

Tra sedute tecniche, attività fisica e momenti di svago condiviso, le giovani pallavoliste stanno vivendo un'esperienza a 360 gradi, capace di unire sport, amicizia e sviluppo della propria autonomia.

La scelta di Valdieri e della Valle Gesso offre un contesto particolarmente adatto, nel quale l'attività sportiva si accompagna alla possibilità di vivere attivamente il territorio e la natura della montagna. A rendere possibile questa bellissima esperienza è stato anche il prezioso supporto del Comune di Valdieri, che ha ospitato il ritiro sportivo, che si configura come un vero e proprio viaggio d'istruzione e di crescita per le ragazze.

Per Libellula Volley, l'attenzione ai gruppi più giovani costituisce uno degli elementi centrali e fondanti dell'attività associativa, coerentemente con le proprie finalità sportive ed educative. Il lavoro di Battaglino e Anselmo punta quindi non soltanto alla crescita tecnica e tattica delle atlete sul parquet, ma anche alla costruzione di un gruppo unito, responsabile e capace di condividere impegno e divertimento.

Il ritiro di Valdieri diventa così il primo passo ufficiale della nuova stagione agonistica: qualche giorno lontano dalla palestra di casa per tornare con più entusiasmo, nuove amicizie e tanta voglia di giocare a pallavolo.