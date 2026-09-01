Alba, lavori sulla rete elettrica: venerdì 4 settembre stop alla corrente in diverse vie

– E-distribuzione – Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba un'interruzione dell'energia elettrica programmata per venerdì 4 settembre, dalle 8.30 alle 15.30, necessaria per consentire lavori sui propri impianti.

Il provvedimento riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione e interesserà alcune utenze nelle seguenti zone:

viale Masera : dal civico 3 al 25, civico 2, dal 10 al 24, 26/28, utenze senza numero civico e cantiere;

: dal civico 3 al 25, civico 2, dal 10 al 24, 26/28, utenze senza numero civico e cantiere; via Rossano : sn/b, sn/e, sn/d, sn, sn/c, sn/a;

: sn/b, sn/e, sn/d, sn, sn/c, sn/a; via Bubbio : civico 1, dal 4 all'8, 42, 56 e utenze senza numero civico;

: civico 1, dal 4 all'8, 42, 56 e utenze senza numero civico; corso Europa : civico 63 e cantiere;

: civico 63 e cantiere; via Ognissanti: utenze senza numero civico.

E-distribuzione avverte che durante l'esecuzione dei lavori l'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Per questo motivo invita i cittadini a non commettere imprudenze e, in particolare, a non utilizzare gli ascensori durante la fascia oraria interessata.

Per informazioni sui lavori programmati e sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito di E-distribuzione, utilizzare l'app gratuita oppure inviare un SMS al 320 2041500, indicando il codice POD (IT001E...) riportato in bolletta. Per segnalare eventuali guasti è disponibile il numero verde 803 500.