A Fossano un ricco settembre di eventi tra sport, sociale, cultura e animazione [VIDEO]

Un piatto ricco, sapientemente condito dai diversi protagonisti attivi durante le tante manifestazioni proposte nella città degli Acaja già a partire da questo weekend.

Una vasta panoramica che punta a coinvolgere un pubblico variegato, investendo diversi settori: dal sociale allo sport, passando alla cultura, all’intrattenimento e allo spettacolo.

Si tratta infatti della carrellata di eventi settembrini oggetto della presentazione tenuta ieri, lunedì 31 agosto, nella Sala Rossa del municipio.

“Partiremo col ‘Trofeo Balocco’ che tra i partecipanti, oltre al Fossano Calcio, coinvolgerà le giovanili maschili delle sette squadre di Serie A impegnate nelle principali coppe europee, insieme alla prima edizione al femminile del Memorial 'Alessandra Balocco' – ha elencato con soddisfazione il sindaco Dario Tallone -. Lo stesso fine settimana, dal 4 al 6 settembre, l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), protagonista del primo raduno interregionale. Sempre nella tre giorni lo ‘Sbaracco’ curato dall’Ascom per promuovere il commercio, con gli ultimi saldi nei negozi aperti sino in tarda serata. Vi saranno in generale eventi rivolti ai piccoli, ai giovani, agli adulti e alle famiglie. Un grazie agli uffici comunali, alla mia Giunta, ai volontari, a partire dalla Protezione Civile, ma anche di tutte le altre associazioni che consentono di mettere in sicurezza le manifestazioni. Un grazie alla Fondazione e Cassa Crf per il sostegno a tutti gli eventi organizzati dal Comune, ma anche a quelli associativi che godono del nostro patrocinio”.

Tra gli eventi sportivi, il “clou” lo si avrà nella nuova manifestazione di “Tennis in Città – Nitto Atp Finals”. L’appuntamento sarà interamente organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, anche depositaria del marchio Nitto Atp Finals, con Fossano inoltre unica Città nella provincia di Cuneo a vantare l’esclusiva di poter mostrare in anteprima, nella sala delle Grottesche del Castello degli Acaja, il Trofeo Atp che in novembre verrà assegnato a Torino.





LE INTERVISTE [VIDEO]









TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre

Lo “Sbaracco”, il Trofeo Balocco 2026 - Memorial "Aldo, Alberto e Alessandra Balocco" e il raduno interregionale Anfi

Nella tre giorni, negozi del centro storico aperti fino a tarda notte, per chiudere definitivamente il periodo dei saldi estivi. A farsene promotore il presidente dell’Ascom Mauro Giaccardi. Insieme alla possibilità di effettuare uno shopping rigorosamente locale, previsti anche momenti di intrattenimento e svago, per rendere unico l’evento.

Nel fine settimana spazio anche al Trofeo Balocco, con protagoniste 21 squadre professionistiche giovanili, tanto pubblico e una schiera di quasi 600 calciatori e calciatrici partecipanti. A completare l’intenso programma del fine settimana il primo raduno interregionale Anfi (Finanzieri in congedo) con presenze da varie regioni d’Italia (Piemonte, Veneto, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Umbria ed Emilia Romagna).

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Sabato 5 settembre

“Cresco con te”

“L’evento, alla seconda edizione, si terrà nel parco cittadino riunirà le famiglie e la fascia dei bambini 0-6 anni, tra letture, laboratori, attività sportive e il film sotto le stelle ‘Zootropolis’”, ha spiegato la direttrice della biblioteca di Fossano Monica Baudino illustrando l’appuntamento curato dalla biblioteca e dall’Assessorato alla Cultura di Fossano.

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Sabato 12 settembre

“Run 32”, la corsa e camminata organizzate dal 32° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito

Seconda edizione per la manifestazione che, come specificato dal capitano Pasquale Soprano, prevederà la corsa con inizio alle ore 16.30 e la camminata delle 17.30 da largo Eroi. Immancabile il passaggio nella caserma "Dalla Chiesa", quartier generale del Reggimento.

“La manifestazione – ha spiegato Soprano – conserva il suo carattere sociale e benefico grazie al sostegno che quest’anno intende fornire all’associazione locale La Favola di Marco, guidata dalla presidente Silvia Errico, e ai bambini seguiti dal sodalizio. Medesimo sostegno lo offriremo all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani e i Militari di Carriera dell’Esercito”.

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Domenica 13 settembre

"Sport in piazza”

Un ampio “palcoscenico all’aperto” sin dalle prime ore del mattino in via Roma, viale Alpi, Bastione e parco cittadino per mettere in risalto le associazioni sportive locali e i valori intrinsechi della pratica sportiva.

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Venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre

“Tennis in città – Nitto Atp Finals”

In piazza Castello a disposizione due campi da tennis (che misurano 16 metri per 9), e due postazioni da tennis tavolo. L’evento sarà curato da Nitto Atp Finals e Federazione Italiana Tennis, con la coppa ufficiale della manifestazione di Torino in mostra in anteprima al salone delle Grottesche del Castello degli Acaja.

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Sabato 19 settembre

“Insieme in campo”

“Al Villaggio Vispo tante attività all’insegna dell’inclusione per bambini, ragazzi e famiglie. Un’occasione speciale che metterà in mostra anche le associazioni di volontariato locali”, come spiegato dalla presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Mantini.

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Sabato 26 settembre

“La notte delle torri”

In piazza Castello l’evento organizzato dalla nuova Consulta Giovani del presidente Lorenzo Panero e Mario Piccioni. Novità nel format, che prevede una serata a tema “reggaeton” con i Bebelo e tante sorprese.

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Domenica 27 settembre

“Salta il castello”

La manifestazione cambia nome: quella che precedentemente era “MotorMons” diventa “Salta il castello”. L’evento in programma in piazza Castello grazie alla cura di Vanni Oddera, Max Bianconici e di un vivace staff di volontari, in collaborazione con l’Asd Salice, si occuperà come da tradizione della mototerapia. “Due saranno le spettacolari esibizioni con le moto, affiancate da momenti di mototerapia”, ha spiegato l’educatrice Sofia Cerisola.

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Le feste dei Borghi fossanesi

Dal 3 al 6 settembre spazio alla Festa di Borgo Nuovo.

Dal 10 al 13 settembre quella di Borgo San Bernardo.

Dal 18 al 21 settembre, invece, i festeggiamenti di Borgo Salice.

Venerdì 25 settembre chiusura in festa con una cena a Borgo Piazza.