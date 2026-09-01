CICLISMO / Arriva la prima vittoria per Jacopo Altare della Vigor Cycling Team Piasco

Domenica da incorniciare per la Vigor Cycling. Finalmente dopo tanti piazzamenti, ben dieci podi equamente spartiti tra secondi e terzi, Jacopo Altare ha conquistato la prima vittoria stagionale. Un successo, atteso, voluto, cercato. Lo ha ottenuto con un'azione di forza nella gara per esordienti del secondo anno disputata a Bollengo nel torinese.

Scattato a circa metà percorso, l'intraprendente atleta è progressivamente rimasto solitario al comando, chiudendo la marcia trionfale sul traguardo con 1'20" sui più immediati inseguitori e 2'20" sul gruppo. Un gran numero. Ma non è tutto. Davide Avidano secondo sul traguardo volante, ha chiuso al quarto posto assoluto, aggiudicandosi la volata del gruppo e contribuendo così alla vittoria del Vigor Cycling di Claudio e Silvio Mattio, della speciale classifica di società per la gioia del direttore sportivo Michele Ancona.

L'altra soddisfazione per il team di Piasco è arrivata dalla bravissime gemelle Ambra e Aurora Balbis, che sono andate a cercare e ottenere gloria in quel di Corticella di Rubiera nel reggiano, classificandosi rispettivamente al primo e secondo posto nella categoria giovanissimi, applaudite dal tecnico al seguito Federico Barberis.

Hanno concesso infine un turno di riposo agli allievi i direttori sportivi Salvo Cirlincione e Gianfranco Lantermino. Dopo l'impegnativa trasferta di quattro tappe nel Giro delle Tre Province in Emilia, era necessario rifiatare per la squadra che si è quindi applicata unicamente a sedute leggere e individuali di allenamento.