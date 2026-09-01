Marene inaugura il nuovo asilo nido nella storica Casa del Custode

Un nuovo spazio dedicato ai bambini e alle famiglie è pronto ad aprire le porte a Marene. Venerdì 4 settembre, alle 17, il Comune inaugurerà ufficialmente il nuovo Asilo Nido denominato "Nido del Custode", perchè realizzato all'interno della storica Casa del Custode presso il parco Galvagno.

L'appuntamento prevede i saluti istituzionali e gli interventi, seguiti dal taglio del nastro e dall'inaugurazione dell'asilo nido. Sarà quindi possibile visitare gli spazi della nuova struttura e conoscere il team educativo e il progetto pedagogico. La cerimonia sarà accompagnata anche da un intervento musicale.

Il nuovo asilo nido nasce da un intervento di grande rilievo per il Comune, inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e seguito dal sindaco Alberto Deninotti e dall'assessore all'Istruzione Alessandra Testa.

Il progetto complessivo ha previsto un investimento di 760 mila euro, con 480 mila euro di finanziamento Pnrr e circa 280 mila euro provenienti dall'avanzo di amministrazione comunale. A queste risorse si aggiungono inoltre 250 mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino destinati al cofinanziamento della struttura.

La scelta di collocare il nido nella Casa del Custode di Palazzo Galvagno consente di recuperare e valorizzare uno spazio storico, trasformandolo in un luogo pensato per accogliere i più piccoli. L'edificio, con ingresso dalla piazzetta del Convento, si trova in una posizione facilmente accessibile anche grazie alla presenza di un parcheggio.

Particolare attenzione è stata dedicata agli spazi esterni: dall'ingresso principale si accede direttamente al giardino interno, che sarà destinato a diventare l'area giochi all'aperto per i bambini.

L'inaugurazione rappresenta quindi un passaggio importante per Marene, non soltanto per la conclusione dei lavori, ma soprattutto per l'avvio di un nuovo servizio rivolto alle famiglie. La struttura vuole infatti essere uno spazio accogliente e funzionale, capace di coniugare le esigenze educative dei bambini con quelle dei genitori.

Il pomeriggio di venerdì sarà così l'occasione per conoscere da vicino il nuovo nido, visitare gli ambienti e scoprire il progetto educativo che accompagnerà l'avvio della struttura. Un investimento sul presente e sul futuro dei più piccoli, come sottolinea anche lo slogan scelto per l'inaugurazione: "Un asilo nido, un luogo per la comunità, un futuro insieme".