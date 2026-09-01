Uno spazio aperto, gratuito e necessario: Apea Italia presenta ad Alba la nuova stagione della Scuola Calcio Popolare

La Scuola Calcio Popolare Apea Italia si prepara a una nuova stagione allo scopo di costruire uno spazio di incontro e socialità rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 12 anni.

Vuole mettere al centro il gioco, la pratica sportiva e soprattutto le persone e le relazioni, con l'idea che lo sport debba essere un diritto accessibile a tutte e tutti e non un'opportunità condizionata dalle possibilità economiche delle famiglie.

Per presentare il progetto e dare il via alla nuova stagione sono in programma tre Open Days, tutti dalle 17.00 alle 19.30.

I primi due appuntamenti saranno giovedì 3 settembre e martedì 8 settembre. Entrambi si svolgeranno al Campo Sportivo Cristo Re di Alba.

Saranno due occasioni per conoscere la Scuola Calcio Popolare Apea Italia, incontrare chi ne fa parte e permettere a bambini e bambine di avvicinarsi all'attività sportiva in un ambiente aperto e inclusivo.

Il terzo appuntamento avrà un significato più ampio.

“Nessunə Fuorigioco – Apea Italia in Piazza”, infatti, sarà una giornata dedicata al tema dello sport popolare e del diritto allo sport.

Avrà luogo giovedì 10 settembre in piazza Elvio Pertinace ad Alba.

Portare lo sport in piazza significa infatti portare nel cuore della città una riflessione importante. Lo sport è uno strumento fondamentale di socialità, inclusione e crescita, perciò deve poter essere praticato da tutti.

In un periodo in cui i costi legati alla pratica sportiva possono rappresentare una barriera economica per molte famiglie, parlare di sport gratuito significa ribadire che nessun bambino o bambina dovrebbe essere escluso dalla possibilità di fare sport per ragioni finanziarie.

La gratuità diventa quindi una scelta sociale e politica, investendo nelle persone, nelle relazioni e nella comunità.

Sarà anche l'occasione per ricordare Paolo e Francesco: il loro ricordo sarà così legato a una giornata di sport, partecipazione e condivisione, mantenendo viva la memoria e guardando contemporaneamente al futuro. Una recente iniziativa per ricordarli è stata la giornata di calcio tennis, che si svolge due volte all’anno.

Questo è ciò che vuole questo progetto: non lasciare fuori nessuno dalla possibilità di vivere lo sport come esperienza collettiva.

La nuova stagione della Scuola Calcio Popolare Apea Italia ambisce aessere, così, aperta, gratuita e necessaria.

Gli Open Days sono quindi un invito a tutte le famiglie di Alba e del territorio a conoscere il progetto e a condividere un’idea diversa di sport.



