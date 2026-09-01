Permane lo stato di massima pericolosità per incendi: i "Feu d'la Madona" rinviati al mese di ottobre

Alla luce della particolare situazione meteoclimatica in atto, la determinazione della Regione Piemonte costringe l’Amministrazione comunale a rinviare al mese di ottobre tutti gli eventi previsti in occasione della Festività dell’8 settembre.



“Entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, tra cui l’accendere fuochi pirotecnici”.

Questo il testo ufficiale della Determinazione Dirigenziale 1300/A1821A/2026 del 5 luglio 2026 con cui la Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi. Una misura che la perdurante situazione meteoclimatica non ha ancora consentito di superare, costringendo così il Comune di Mondovì ad annullare ufficialmente i “Feu d’la Madona” previsti per il prossimo 7 settembre.

In tal senso, in accordo con l’associazione “La Funicolare” e confidando nel miglioramento della situazione meteorica nelle prossime settimane, i “Feu” e tutti gli eventi collaterali previsti a loro corredo (Dj set & Live Music, Nightglow Show e spettacolo piromusicale in parco Europa, concerto della Banda Musicale di Mondovì e distribuzione di “Pan e persi” in piazza Maggiore) sono rinviati al mese di ottobre.