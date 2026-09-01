La Nas-cetta di Novello ha la sua “Miss”

Nella suggestiva piazza della chiesa di San Michele a Novello, venerdì 27 agosto si è svolta la terza edizione della “Festa di inizio vendemmia”, un momento dell’anno cruciale per il mondo agricolo legato al vino.

Oltre 300 persone hanno partecipato all'apericena, con tanti piatti tradizionali e della cucina langarola.

Nel corso della serata si è svolta la terza edizione di “Miss Nas-cetta di Novello”: non solo una sfilata di bellezza, ma un concorso veramente particolare in cui si incorona la ragazza che oltre alla bellezza abbia dei valori che la leghino fortemente al territorio e alle sue tradizioni.

Tra le altre valutazioni inserite nel concorso, le ragazze hanno dovuto riconoscere un grappolo di Nas-cetta (questo raro e pregiatissimo vitigno storicamente solo coltivato nel Comune di Novello) tra molti altri: una prova da vere intenditrici.

Miss nas-cetta di Novello 2026 è stata infine eletta la giovane Sofia Curti.

Al centro della serata poi si è svolto il rito della pigiatura, in cui la miss uscente con alcune ragazze della Pro Loco hanno pigiato a piedi nudi su un carro in legno. Un rito di buon auspicio per l'imminente vendemmia.

Una serata scoppiettante e divertente dunque, organizzata dalla Pro Loco di Novello guidata da Sandra Saccato, in collaborazione con il Comune di Novello e l'associazione Naturaltrek, che ha organizzato la camminata della Nas-cetta.

Ricordiamo ancora che la La Nascetta (o Nas-cëtta a Novello) è un antico vitigno a bacca bianca originario del Piemonte meridionale, con radici storiche nella zona delle Langhe e, in particolare, nel Comune di Novello. Dopo un periodo di quasi totale abbandono nel ‘900, soppiantata da varietà più produttive, la Nascetta è stata riscoperta negli anni ‘90 grazie a un piccolo gruppo di produttori, che ne riconoscono il valore enologico e territoriale.

Il riconoscimento ufficiale della denominazione Langhe DOC Nascetta ha sancito la rinascita di questo vitigno raro, oggi considerato uno dei più interessanti bianchi autoctoni piemontesi.