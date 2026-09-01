Nuovo accordo integrativo alla Balocco di Fossano: intesa quinquennale e premio fino a 8.750 euro

È stato sottoscritto il nuovo accordo integrativo di secondo livello tra l'azienda Balocco Spa di Fossano, la Rsu aziendale e le segreterie provinciali di Fai Cisl e Flai Cgil. L'intesa si distingue per la scelta di adottare per la prima volta un orizzonte temporale di cinque anni, valido per il quinquennio 2026-2030.

L'accordo prevede un percorso di crescita progressiva del premio integrativo per i dipendenti a tempo indeterminato, che potrà raggiungere una cifra complessiva di 8.750 euro nel quinquennio. Al raggiungimento del 100% dei parametri fissati, il premio arriverà a toccare un valore di 1.900 euro nell'ultimo anno di applicazione.

Misure e incrementi specifici sono stati definiti anche per i lavoratori stagionali, ai quali verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva legata a una maggiore assiduità lavorativa.

Il contratto di secondo livello rafforza le misure di welfare aziendale, offrendo al personale a tempo indeterminato l'opportunità di convertire il premio in servizi utili alle esigenze personali e familiari.

Sul piano delle relazioni industriali, la collaborazione viene strutturata con un nuovo modello di confronto continuo. Oltre ai due incontri ordinari all'anno con le organizzazioni sindacali, viene istituito un tavolo di dialogo mensile con la Rsu per affrontare in modo tempestivo le tematiche sull'organizzazione del lavoro.