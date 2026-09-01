Diventa Operatore Socio-Sanitario

Diventare Operatore Socio-Sanitario significa scegliere una professione che coniuga competenze tecniche, relazione d'aiuto e concrete opportunità occupazionali. Un percorso che continua a rappresentare una delle qualifiche più richieste nel settore socio-sanitario, dove la domanda di personale qualificato resta elevata.

Il 7 settembre si terrà l’Open Day dedicato alla professione di Operatore Socio Sanitario (OSS) e alla presentazione dei corsi in partenza, in collaborazione con le agenzie del bacino di Cuneo: un’occasione per conoscere da vicino questa importante figura professionale. Per tutti i dettagli sull’evento, consulta la locandina.

Lo scorso 15 luglio è stato pubblicato il nuovo avviso per la selezione del corso OSS del bacino di Cuneo: le prove di ammissione si svolgeranno martedì 16 settembre, offrendo a chi desidera intraprendere questa professione una nuova occasione per accedere al percorso formativo.

Il corso per diventare Operatore Socio-Sanitario è un percorso di 1.000 ore finalizzato al conseguimento della qualifica professionale, approvato e cofinanziato con risorse FSE+, che prepara operatori in grado di lavorare nelle strutture socio-assistenziali, nei servizi territoriali e nelle strutture ospedaliere, affiancando il personale sanitario nell'assistenza alla persona. Dall'igiene personale al supporto nelle attività quotidiane, dalla relazione con l'utente al sostegno alle attività infermieristiche, l'OSS rappresenta una figura indispensabile all'interno della rete dei servizi sociosanitari.

Uno dei punti di forza del percorso è l'importante esperienza pratica: 450 ore di stage distribuite tra strutture socio-assistenziali, servizi territoriali e ospedali, accompagnate dalla presenza costante di tutor che guidano gli allievi nell'applicazione delle competenze acquisite in aula. Un'esperienza che permette di conoscere direttamente i diversi contesti lavorativi e di arrivare preparati all'ingresso nel mondo del lavoro.

L'accesso al corso è subordinato al superamento delle prove selettive e al possesso dei requisiti previsti dal bando. Per chi desidera costruire il proprio futuro professionale nel settore dell'assistenza, la selezione del 16 settembre rappresenta il primo passo verso una qualifica sempre più richiesta.

Scopri il bando pubblicato sul nostro sito:

https://www.afpdronero.it/nuovo-avviso-oss-centro-di-dronero/

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