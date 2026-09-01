Saluzzo: Stefania Andreoli e il dialogo delle parole "live"

La psicoterapeuta Stefania Andreoli sarà a Saluzzo domenica 6 settembre alle 18 a Il Quartiere ( piazza Montebello) con lo spettacolo-incontro "Il Venerdì delle parole live".

E’ il quarto appuntamento programmato nella ex capitale del Marchesato (in collaborazione con l’assessorato alla cultura) di Attraverso Festival che dal 13 luglio si snoda tra paesaggi UNESCO di Langhe, Roero, Monferrato e Appennino Piemontese, con oltre 40 appuntamenti in quasi 30 comuni, portando al pubblico momenti di letteratura, incontri, teatro, filosofia, divulgazione scientifica.

A Saluzzo sono saliti sul palcoscenico della ex Caserma Musso, Paolo Ruffini, con lo spettacolo "Presente" in scena davanti a 2000 persone, Francesco Costa che ha parlato della politica di Trump, la criminologa Roberta Bruzzone con lo schema dell’amore tossico e ora, nel calendario che ruota intorno ai festeggiamenti di San Chiaffredo, arriva Stefania Andreoli.

Con un approccio diretto e concreto guiderà il pubblico attraverso temi legati alle emozioni, ai rapporti familiari e alla crescita personale, trasformando la psicologia in un dialogo accessibile a tutti.

Lo spettacolo alterna monologo e confronto dal vivo: la dottoressa racconta esperienze e riflessioni, per poi rispondere alle domande del pubblico, rendendo ogni incontro unico e partecipativo.

Andreoli è psicoterapeuta e presidente di Alice ETS. Ha scritto per Rizzoli diversi saggi tutti quanti bestseller. Dal 2020 è in onda sulle frequenze di Radio Deejay con una rubrica per i genitori ed è autrice di “Scomodati”, rubrica settimanale di Skytg24 Insider. Già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, da maggio 2023 è membro dell’ Intergruppo Parlamentare voluto dal Senato della Repubblica dedicato ai Diritti Fondamentali della Persona.

Posto unico, biglietto 20 euro. Info sul sito Attraverso Festival