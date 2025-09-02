A Bossolasco si inaugura la nuova residenza educativa 'L’Isola di Peter Pan': "Una comunità nella comunità"

Una nuova casa per crescere, pensata per i ragazzi e radicata in una comunità che sa accogliere. Venerdì 12 settembre, alle ore 17, in corso Paolo della Valle 11, a Bossolasco, verrà inaugurata la nuova comunità educativa residenziale per minori “L’Isola di Peter Pan”, gestita dalla Cooperativa Coesioni Sociali.

La struttura prende il posto della sede di Murazzano, ormai inadeguata, e accoglierà fino a dieci adolescenti con il supporto di sette-otto operatori. Dopo i lavori di ristrutturazione, i locali che un tempo ospitavano un centro diurno per disabili sono stati trasformati in una comunità moderna e funzionale.

"Siamo molto contenti di questo inserimento a Bossolasco – spiega Gian Piero Porcheddu, direttore della Cooperativa Coesioni Sociali –. Abbiamo trovato un Comune accogliente, con cui è nata subito una collaborazione positiva. In una piccola realtà come questa è più facile diventare parte integrante della comunità locale e favorire l’inclusione sociale dei ragazzi. Il nostro obiettivo resta quello di offrire non solo accoglienza, ma anche opportunità di crescita attraverso scuola, sport e attività culturali".

Il progetto guarda anche al futuro, con l’idea di aprire laboratori condivisi con i giovani del territorio, dalla musica alla fotografia, per creare occasioni di incontro e partecipazione.

Il sindaco di Bossolasco, Franco Grosso, sottolinea l'importanza della progettazione: "Per un piccolo comune non è semplice mantenere servizi di qualità, ma questa inaugurazione dimostra che si può. Accanto alla comunità educativa nasceranno presto un micronido e un centro sociale per anziani, segni concreti di un paese che continua a investire nel futuro e nell’inclusione. È un orgoglio poter dire che nel nostro territorio restano scuole, spazi per i giovani e strutture per chi ha più bisogno".

L’inaugurazione prevede saluti istituzionali, visite ai locali e uno spettacolo musicale, seguiti da un buffet a cura dell’Osteria Sociale “Magna Neta”. L’ingresso è libero. Per informazioni: 0173 366756 – info@coesionisociali.it – www.coesionisociali.it