All’Ospedale "Ferrero" di Verduno una mattinata dedicata alla prevenzione dei tumori testa-collo

“1 sintomo per 3 settimane, 3 settimane per 1 vita” è il motto dell’edizione italiana della Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori del distretto cervico-cefalico che quest’anno tornerà dal 21 al 26 settembre.

Si definisce tumore cervico-cefalico, o tumore del testa-collo, qualsiasi tumore che abbia origine nell’area della testa o del collo, con l’eccezione di occhi, cervello, orecchie ed esofago. Si tratta del settimo cancro più diffuso in Europa, con circa 9.000 casi diagnosticati ogni anno in Italia (dati AIRTUM). Questo tipo di tumore viene riscontrato più spesso negli uomini, colpiti con un’incidenza dalle due alle tre volte più alta rispetto alle donne, e nelle persone con più di 40 anni di età, sebbene le diagnosi tra donne e persone sotto i 40 anni stiano aumentando.

Promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (Aiocc), la Make Sense Campaign si propone di contribuire ad educare alla prevenzione e aumentare la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che può aiutare a migliorare la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia.

La formula fondamentale per individuare i sintomi riconducibili ai tumori cervico-cefalici è il motto “1x3”: se anche solo uno dei seguenti sintomi si manifesta in maniera continuativa per tre settimane è necessario rivolgersi al medico per un controllo: dolore alla lingua; ulcere che non guariscono; macchie rosse o bianche in bocca; mal di gola e raucedine persistente; dolore o difficoltà a deglutire; gonfiore del collo; naso chiuso da un solo lato o perdita di sangue dal naso.

Negli scorsi anni la Make Sense Campaign ha prodotto risultati di tutto interesse, coinvolgendo, dal 2022 al 2025, ben 553 centri sanitari e permettendo di visitare oltre 19.000 pazienti (circa 11.000 donne e 8.000 uomini) con un’età media di 53,5 anni. Un’iniziativa quantomai utile, tant’è che il 17,6% dei partecipanti (3.343 persone) sono stati rimandati ad opportuni approfondimenti successivi, per scongiurare la presenza o l’insorgenza della patologia.

Quest’anno sono 180 i centri che si sono resi disponibili, sull’intero territorio nazionale, ad effettuare giornate di diagnosi precoce. L’ASL CN2 aderisce alla Make Sense Campaign con una mattinata dedicata ad una valutazione gratuita per chi presentasse i sintomi indicati. Le visite coinvolgeranno gli specialisti di Otorinolaringoiatria, Oncologia, Radioterapia e Dietistica dell’Azienda Sanitaria.

L’appuntamento è per mercoledì 23 settembre, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso l’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (reparto di Radioterapia, 2° piano).

Per informazioni e per prenotare la propria visita, telefonare al numero: 0172/14.08.690.