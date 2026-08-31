Alba, alla Fondazione Ferrero prende il via il corso internazionale di alta formazione medica sul distretto testa-collo

Si è aperto oggi, lunedì 31 agosto, presso la Fondazione Ferrero di Alba il corso europeo di alta formazione "Radiological, Surgical and Pathological Anatomy of the Head and Neck. Enlightening diagnostic and therapeutic grey zones through the multidisciplinary approach".

L'evento, promosso dalla European Head and Neck Society (Ehns), in collaborazione con Aiocc e patrocinato da Aiom, Airo, Aolpi, Aooi, Auorl, Siapec-Iap, Sicmf, Sioechcf e Università degli Studi di Torino, proseguirà fino a mercoledì 2 settembre.

L'iniziativa si avvale del contributo di Fondazione Crc e Fondazione Banca d'Alba, con il supporto di Fondazione Ferrero, Asl Cn2 e Fondazione Ospedale Alba-Bra.

Alla cerimonia d'apertura sono intervenuti Silvia Novello, vicedirettrice della Scuola di Medicina dell'Università di Torino, Paola Malvasio, direttrice generale dell'Asl Cn2, Alberto Gatto, sindaco di Alba, Carlo Vassallo, segretario generale della Fondazione Ferrero, Francesco Cappello, vicepresidente della Fondazione Crc, Enzo Cazzullo, direttore generale di Banca d'Alba, e Bruno Ceretto, presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra. La presentazione del corso è stata curata da Giovanni Succo, Roberto Maroldi, Alessandro Vercelli e Patrizia Morbini.

L'assise vede la presenza di oltre 50 specialisti internazionali provenienti da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna, Danimarca, Polonia, Francia, Belgio, Svizzera e India, insieme a circa 300 partecipanti giunti da centri di eccellenza europei ed extraeuropei.

Il corso propone un'esperienza didattica innovativa dedicata allo studio comparativo, in modalità immersiva e tridimensionale, dell'anatomia radiologica, chirurgica e patologica del distretto testa-collo. Ampio spazio è riservato all'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'oncologia del settore, dall'interpretazione delle immagini alla pianificazione chirurgica e radioterapica. L'obiettivo fondamentale è fornire ai medici gli strumenti per padroneggiare le nuove tecnologie, compresa la realtà aumentata in sede terapeutica.