Alba e Arlon rinnovano il legame nel segno dello sport con la quarta edizione del torneo di tennis di gemellaggio

Nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto si è svolta la quarta edizione del torneo di tennis di gemellaggio tra Alba e Arlon. La manifestazione, avviata nel 2023, vede affrontarsi le rappresentative delle due città in sfide di singolare maschile e femminile, doppio misto e una gara dedicata ad atleti disabili per contendersi il trofeo realizzato dall'artista savonese Luana Lenzi.

L'opera in ceramica simboleggia l'unione attraverso figure che si tengono per mano, riportando sulla base il logo del Rotary Club di Alba, sponsor dell'iniziativa promossa dal Comitato gemellaggi del Comune di Alba, e lo stemma albese su una rete da racchetta.

La rassegna si tiene alternativamente nelle due città e in questa occasione è stata la cittadina belga a ospitare le gare presso il Tennis club Waltzing, con l'organizzazione curata dal presidente Jerome Boulanger. Per la prima volta l'evento ha visto anche la sponsorizzazione del Rotary club di Arlon.

La delegazione albese al seguito degli atleti era composta dal consigliere comunale Mario Saturnino, da Daniela Balbo e Lorenzo Cane per il Comitato gemellaggi e da Ezio Porro, referente del comitato e socio del Rotary club di Alba. Per la parte belga sono intervenuti Caroline Horgnies, responsabile dell'immagine pubblica del Rotary club di Arlon, insieme ai rappresentanti dell'amministrazione locale.

La vittoria finale e la coppa sono andate alla squadra di Arlon, che custodirà il trofeo per un anno. Il torneo ha rappresentato un'importante occasione per rafforzare i rapporti tra i club Rotary delle due città in vista di future collaborazioni.