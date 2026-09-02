Da Bra a Mondovì con successo per Lara Giuliano e il suo pastore tedesco Vegas di Casa Borriello

Li incontriamo tutti i giorni in giro, mentre corrono liberi in spiaggia, quando schiacciano un pisolino sul divano, o mentre ci guardano dal box di un canile. Sono i migliori amici dell'uomo, sono i cani, quelli che ci aiutano a vincere la solitudine, ci difendono dalle minacce e che spesso diventano parte della nostra famiglia.

La bellezza e il portamento di alcune razze, ha portato persino alla creazione di esposizioni dedicate a loro, dove non si partecipa solo per vincere, ma per la soddisfazione di essere parte del mondo a quattro zampe e custodirne nel cuore indelebili ricordi.

Chiedere per conferma alla giovanissima braidese Lara Giuliano, sempre al fianco del suo pastore tedesco Vegas di Casa Borriello. A partire dall'esposizione canina di Bra, promossa nel mese di luglio dal Gruppo Cinofilo Langhe e Roeri e dall'esposizione canina di Mondovì a fine agosto.

La cronaca di queste belle giornate è di Saverio Giuliano, che per nulla al mondo si perderebbe questa incredibile emozione da vivere insieme alla figlia Lara e il suo fedele amico.

«Due giorni a Bra e tre giorni a Mondovì con un ottimo bilancio. Lara ha portato a casa 4 primi posti ed un 2° posto con Vegas di casa Borriello. Si sono visti i frutti degli intensi allenamenti durati tutto l'inverno per portare Vegas in vetta nei 2 eventi di Bra, di cui 1 nazionale e 1 internazionale e nei 3 appuntamenti internazionali di Mondovì. Lara ha gareggiato sempre con persone adulte, è stato bello vedere l'impegno di tutti, vedere come si complimentavano con lei. Peccato per l'ultimo giorno in cui il giudice non ha visto alcune cose ed è arrivato il 2° posto invece del 1°.

Lara ha partecipato pure a 4 Junior Handler, dove hanno gareggiato bambini della stessa età, portando a casa, tra Bra e Mondovì, 3 primi posti e un 3° posto. L'importante è divertirsi e Lara si è divertita molto, senza mai sentire il peso del titolo in gara. Infatti, tutte le volte che entrava in ring le veniva detto di divertirsi, perché comunque andasse sarebbe stato un successo. Adesso restano 2 gare dove bisogna tentare il tutto per tutto, una a Finale Ligure ed una a Brescia. Se dovessero andare bene, Lara darebbe a Vegas il titolo di campione nazionale». Ancora una volta, in bocca al lupo!