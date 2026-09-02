A Verduno riprendono gli sportelli d’ascolto di Apistom La Granda per persone stomizzate e caregiver

I prossimi incontri con lo Sportello d’ascolto di Apistom La Granda Odv sono in programma martedì 8 e martedì 22 settembre, con accesso libero dalle ore 15 alle 17, all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno (4° piano). L’obiettivo è offrire un luogo nel quale fermarsi, raccontare la propria esperienza, ricevere ascolto e confrontarsi con chi conosce da vicino le difficoltà che possono accompagnare questo percorso.

Lo sportello vuole essere un punto di riferimento non soltanto per le necessità pratiche e informative, ma anche per quegli aspetti emotivi e relazionali che possono incidere profondamente sulla quotidianità delle persone stomizzate e di chi se ne prende cura. Accoglienza, condivisione, vicinanza e sostegno reciproco, senza giudizio, sono i principi alla base dell’iniziativa.

La stomia è un’apertura realizzata chirurgicamente sull’addome che consente l’eliminazione di feci o urine quando il normale percorso fisiologico non è più possibile o deve essere modificato. Può essere temporanea o permanente e richiede l’utilizzo di un dispositivo di raccolta esterno. Una condizione che, oltre agli aspetti sanitari, può comportare cambiamenti rilevanti nell’immagine di sé, nelle abitudini e nelle relazioni personali.



Il sostegno di Apistom La Granda Odv

Apistom La Granda Odv, nata nel gennaio 2024, si rivolge alle persone portatrici di stomia, a chi soffre di incontinenza e a chi affronta patologie oncologiche nella provincia di Cuneo. L’associazione, accreditata presso l’Asl Cn2, opera per la tutela dei diritti delle persone stomizzate e incontinenti e promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e sostegno.

Tra le figure di riferimento dello sportello c’è Simona Marello, vicepresidente di Apistom La Granda e counselor Gestalt Bodywork, impegnata nelle attività di ascolto e accompagnamento.

Per informazioni è possibile contattare il numero 371/69.86.889.