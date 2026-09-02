PALLAVOLO GIOVANILE / Cuneo Volley, riparte il Progetto Fiöi: vivaio sempre più autonomo [VIDEO]

È ripartita dal Rondò dei Talenti di Cuneo la nuova stagione del Progetto Fiöi, il percorso con cui Cuneo Volley ha scelto di investire in maniera strutturata sul proprio settore giovanile. Alla presentazione erano presenti il presidente Gabriele Costamagna, il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero, il delegato al settore giovanile Guido Becchis, il responsabile del settore giovanile e da quest’anno anche allenatore Dario Da Roit, oltre al direttore generale Davide Bima.

Dopo i primi tre anni dedicati alla ricostruzione e al consolidamento del vivaio, Fiöi si prepara ora a una seconda fase, con una struttura sempre più organizzata e con l'ambizione di diventare un nucleo autonomo e riconoscibile all'interno del progetto Cuneo Volley.

«L’obiettivo che abbiamo è quello di creare il settore giovanile come nucleo a sé stante e indipendente all’interno della prima squadra, con sponsor suoi, investimenti suoi e così via», ha spiegato il presidente Gabriele Costamagna, sottolineando la volontà della società di continuare a investire sul futuro.

Un futuro che passa anche dalla collaborazione con altre realtà del territorio. Cuneo Volley ha infatti definito un accordo conla Scuola di Pallavolo Cuneo ASD di Liano Petrelli, finalizzato allo sviluppo dell’attività di base e del lavoro nelle scuole. Il progetto prevede inoltre un collegamento diretto con Cuneo Volley: i ragazzi, una volta concluso il percorso Under 13, potranno proseguire il proprio cammino in Under 15 con il club cuneese. "Lui andrà a lavorare sulla base, quindi andrà a lavorare nelle scuole. Noi gli daremo una mano con giocatori e con tutto il supporto che può dare la Superlega", ha spiegato Costamagna.

Una struttura importante, quasi 100 ragazzi e 200 partite

I numeri raccontano la dimensione raggiunta dal settore giovanile: circa 100 ragazzi, 22 persone impegnate nello staff più un volontario e circa 200 partite ogni anno. Numeri accompagnati da risultati significativi, con Cuneo presente a tutte le finali nazionali, ad eccezione dell’Under 17, e con diversi giovani che hanno iniziato ad affacciarsi al mondo delle selezioni nazionali.

"La presenza dei nostri ragazzi nelle selezioni nazionali comincia a essere abbastanza importante", ha evidenziato Guido Becchis, ricordando il lavoro avviato tre anni fa con la nascita del Progetto Fiöi.

Il percorso comprende anche un investimento significativo sulle foresterie. Cuneo Volley dispone di due strutture, che ospitano complessivamente quattordici ragazzi, provenienti da diverse zone d’Italia e anche dall’estero. Un impegno organizzativo ed economico rilevante, che la società ha scelto di sostenere per offrire ai giovani atleti la possibilità di crescere dentro un progetto sportivo strutturato.

"La società ha deciso di investire", ha sottolineato Becchis, evidenziando come uno degli elementi di maggiore orgoglio sia proprio il passaggio dei giovani dal vivaio alla prima squadra.

Dal settore giovanile alla Superlega

È infatti il collegamento con la prima squadra uno dei punti centrali del Progetto Fiöi. Ogni anno uno o più ragazzi vengono inseriti nel gruppo della SuperLega e attualmente sono diversi i giovani che si allenano con continuità insieme alla prima squadra.

Per Mario Barbiero, direttore tecnico del settore giovanile, è proprio questa la peculiarità del progetto: non limitarsi alla semplice partecipazione ai campionati, ma costruire un percorso di crescita individuale.

"Non è un lavoro solo di settore giovanile, cioè fare le squadre, iscriversi al campionato, arrivare alla fine della stagione e ottenere il terzo o il quarto posto. Noi abbiamo voluto andare più in fondo", ha spiegato Barbiero.

Il lavoro degli allenatori è quindi orientato allo sviluppo delle caratteristiche di ciascun atleta, attraverso progetti individuali e un percorso di sviluppo dell’atleta evoluto. Un'impostazione che, secondo Barbiero, sta trovando attenzione anche al di fuori della realtà cuneese.

"Abbiamo voluto rendere protagonista ogni singolo ragazzo, ognuno per quelle che sono le proprie potenzialità e le proprie abilità", ha aggiunto.

I risultati, secondo il direttore tecnico, sono già concreti: "Ogni anno uno o due ragazzi passano in prima squadra e questa è una cosa che succede in pochissime altre società".

Un patrimonio costruito attraverso il lavoro quotidiano di allenatori, scoutman, preparatori e collaboratori, tutti impegnati parallelamente alle proprie attività professionali. Un gruppo che, ha ricordato Barbiero, ha saputo crescere insieme al progetto.

Dario Da Roit torna in palestra: "Sono molto emozionato"

Tra le novità della stagione c’è anche l’ingresso a tutti gli effetti nello staff tecnico di Dario Da Roit, già responsabile del settore giovanile e da quest’anno anche allenatore.

Ex giocatore di A1, Da Roit torna dunque a vivere la palestra da una nuova prospettiva dopo alcuni anni lontano dalla panchina.

"Non vi nascondo che sono abbastanza emozionato. Allenare dopo 7-8 anni per me è qualcosa a cui penso anche di notte, perché significa rimettermi a fare quello che ho sempre fatto: vivere la mia vita in palestra", ha raccontato.

L’obiettivo sarà mettere a disposizione dei giovani l’esperienza maturata negli anni da giocatore e contribuire, insieme a tutto lo staff, alla crescita del movimento.

"Credo che lavorando bene tutti insieme e aiutandoci riusciremo a trovare la strada giusta per arrivare a quelli che sono i nostri obiettivi", ha aggiunto Da Roit.

Una squadra di allenatori per accompagnare la crescita

Il nuovo staff tecnico del settore giovanile vede Daniele Tomatis e Andrea Testa alla guida di Serie C e Under 19; Dario Da Roit per Serie D e Under 19; Gianpiero Tassone per Under 17 e Prima Divisione; Diego Frison per l’Under 17; Marco Garro per l’Under 15; Massimo e Biagio Iaria per l’Under 14 e Mario Porello per l’Under 13.

Completano lo staff Giulia Merola, aiuto allenatrice e scoutman per tutti i gruppi, e Angela Billò, preparatrice atletica dell’intero settore, oltre alla segretaria Deborah Merola.

Il Progetto Fiöi riparte dunque con una direzione precisa: consolidare il lavoro svolto, aumentare le competenze dello staff, rafforzare le collaborazioni sul territorio e, soprattutto, continuare a creare un ponte concreto tra settore giovanile e Superlega.

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