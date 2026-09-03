Cortemilia, la Fiera della Nocciola fa il pieno: oltre 15mila presenze in nove giorni

Oltre 15 mila presenze complessive in nove giorni e 5 mila persone soltanto per i due grandi concerti di Ivana Spagna e Samurai Jay.

Sono i numeri della 72ª Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia, che dal 22 al 30 agosto ha portato nel cuore dell'Alta Langa migliaia di visitatori, confermando la manifestazione come uno degli appuntamenti di punta dell'estate piemontese.

A segnare in maniera particolare questa edizione sono stati i due grandi eventi musicali organizzati al Parco La Pieve. Venerdì 28 agosto Cortemilia ha accolto Ivana Spagna, protagonista di una serata che ha richiamato un pubblico numerosissimo. Domenica 30 agosto è stata invece la volta di Samurai Jay, protagonista dell'unica data live in Piemonte del Summer Tour 2026.

Due concerti gratuiti, due pubblici differenti e 5 mila spettatori complessivi, a testimonianza della capacità della Fiera di rivolgersi a generazioni diverse e di trasformare Cortemilia in un vero polo di attrazione per il territorio.

«Sono numeri che ci rendono profondamente orgogliosi - commenta il sindaco di Cortemilia Marco Zunino -, oltre 15 mila presenze in nove giorni sono un risultato straordinario per Cortemilia e per tutta l'Alta Langa. Insieme alla Proloco, abbiamo costruito un programma capace di unire enogastronomia, cultura, sport, musica e spettacolo, con l’obiettivo di fare Cortemilia un luogo dove venire, vivere un'esperienza e tornare».

«Una Fiera di queste dimensioni si costruisce solo mettendo insieme energie, competenze e passione e i numeri di questi giorni dimostrano che Cortemilia ha una forza straordinaria. Questi risultati sono il frutto di un grande lavoro di squadra ed è quindi doveroso ringraziare i tantissimi volontari, la Pro Loco, i colleghi dell’Amministrazione comunale, gli uffici comunali, le associazioni, le forze dell’ordine e tutti gli sponsor e partner che hanno creduto nella Fiera e ci hanno sostenuto, contribuendo a far sì che ogni evento si svolgesse nel migliore dei modi» conclude Zunino.

La Fiera non è ancora finita

Il dato dei 9 giorni non rappresenta però ancora il bilancio definitivo della manifestazione.

La 72ª Fiera Nazionale della Nocciola prosegue infatti sabato 5 e domenica 6 settembre, con gli ultimi appuntamenti del calendario.

Sabato 5 settembre, alle 17 in Piazza Oscar Molinari, sarà protagonista la Serata “Nella di Cortemilia”, un appuntamento dedicato al mito cortemiliese e al rapporto tra cultura, territorio e gastronomia. Al centro della serata ci sarà anche la presentazione di un nuovo dolce dedicato a Nella di Cortemilia, nato dall’incontro tra la pasticceria Canobbio e l’azienda vitivinicola Massimo Rivetti.

Domenica 6 settembre si terrà invece alle 10 nella Chiesa di San Francesco, la cerimonia Fautor Langae -Nocciola d'Oro 2026, momento conclusivo della manifestazione a cura della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e occasione per celebrare personalità che, attraverso il proprio lavoro e il proprio impegno, hanno contribuito a valorizzare il territorio e la nocciola.

Tra i riconoscimenti della giornata figurano il Premio Cortemiliese D.O.C. a Iva Celano, il riconoscimento “Una vita per la nocciola”, assegnato dall’azienda Nocciole Marchisio, e il Premio Fautor Langae - Nocciola d’Oro 2026 a Giuliana Cirio, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo e Paola Veglio.

Saranno inoltre conferiti il titolo di Ambasciatore della Nocciola nel Mondo ad Aurora Cavallo, alias Cooker Girl, e quello di Ambasciatore della Nocciola a Vita a Luciana Littizzetto.

Con oltre 15 mila presenze già registrate, la 72ª Fiera Nazionale della Nocciola si avvia dunque verso il suo gran finale, confermando ancora una volta Cortemilia come porta dell'Alta Langa e luogo capace di coniugare eccellenze, tradizione e grandi eventi.