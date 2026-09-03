Torna la rassegna "Maraman": storia, cultura e tradizioni tra le Valli Maira, Grana e Stura

Con l’autunno riprendono gli appuntamenti della rassegna "Maraman - Paesaggio Culturale delle Valli Occitane", la rete coordinata da Espaci Occitan che unisce 32 strutture museali ed espositive delle Valli Maira, Grana e Stura, realizzata con il sostegno di Fondazione Crt, Fondazione Crc e Regione Piemonte.

Il primo appuntamento è in programma sabato 12 settembre alle ore 17.00 presso il Centro Documentazione Valle Stura di Sambuco, in via Umberto I 50/A, con la presentazione del volume "Altopiani della Gardetta. Alta Valle Maira. Storie di montagne, soldati e fortificazioni". L'opera corale, edita da arabAFenice, conclude il progetto dedicato alla Gardetta curato da Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo), Ana (Associazione Nazionale Alpini) sezione Cuneo (gruppo Dronero) e Asfao (Associazione Studio Fortificazioni Alpi Occidentali).

Il libro, che raccoglie documenti e immagini d'epoca, ripercorre la storia bellica della zona dalla guerra di successione d'Austria del 1744 alle operazioni del giugno 1940. Firmato da Silverio Bossa, Matteo Grosso, Giuseppe Operti, Gianluigi Origlia, Massimo Robotti e Daniele Rubero, con contributi di Roberto Sconfienza ed Enrico Collo, il volume sarà presentato da Collo, Operti, Origlia e Robotti, con la moderazione di Rubero.

Giovedì 17 settembre alle ore 21.00 il Museo della Pietra di Moiola, in via Don Cristini 1 presso il Centro Saben, ospiterà invece l'incontro "Le castagneris: dal bosco all’altare". L'antropologa Lidia Dutto ripercorrerà la storia delle donne che fino alla metà del Novecento si spostavano nelle valli cuneesi per la raccolta stagionale delle castagne, rappresentando una fondamentale risorsa economica e un elemento di rinnovamento sociale per le comunità locali.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Per informazioni è possibile contattare Espaci Occitan al numero 0171/90.40.75, scrivere a segreteria@espaci-occitan.org o consultare i siti www.espaci-occitan.org e www.maraman.org.