SKIROLL / Immenso Emanuele Becchis, in Lettonia conquista il suo quinto titolo mondiale

Cinque volte sul tetto del mondo. Emanuele Becchis scrive un'altra pagina straordinaria della sua carriera e dello sport piemontese.

A Madona, in Lettonia, il fuoriclasse cuneese si è laureato ancora una volta campione del mondo nella sprint di skiroll, la specialità che nel corso degli anni lo ha consacrato tra i grandissimi interpreti internazionali della disciplina.

A darne conto la Federazione Italiana Sport Invernali. Fin dalle qualificazioni gli atleti della Nazionale italiana hanno lanciato un segnale chiarissimo, piazzando tre azzurri nelle prime tre posizioni. Nelle fasi a eliminazione diretta Emanuele Becchis e Michele Valerio hanno poi completato l'opera, conquistando rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento nella gara Senior maschile. In finale i due italiani sono partiti con grande determinazione: davanti Emanuele Becchis si è rivelato semplicemente imprendibile prendendo il comando della corsa, mentre alle sue spalle Michele Valerio ha resistito al ritorno del padrone di casa Lauris Kaparkalejs, relegando il lettone alla medaglia di bronzo.

Un successo che per l'atleta cuneese ha un sapore ancora più intenso, giunto al termine di un'annata complessa e su un tracciato reso insidioso dalla pioggia, condizione che in passato gli aveva riservato qualche amarezza nelle sfide iridate.

"Sono super contento anche per come è arrivato questo oro – ha raccontato Emanuele Becchis –, perché è stato un anno difficile tra infortuni e mille problemi. È stata un po’ una rincorsa, ma alla fine oggi la gamba girava e sono molto contento. Ho fatto il mio miglior tempo di sempre in qualifica, quindi vuol dire che il livello si è alzato. Bravo anche Michele, che mi ha sempre tenuto lì fino all’ultimo. Si merita questo ottimo argento. Secondo me abbiamo alzato molto il livello e sono contento".

Il trionfo sull'asfalto bagnato ha permesso al campione piemontese di cancellare anche un piccolo rammarico del passato: "Per me questo titolo serviva un po’ a incorniciare questi anni – ha aggiunto l'atleta cuneese –, dopo quel piccolo neo del 2019 che mi era rimasto. Sono contento che alla fine sia successo proprio sul bagnato. Fortunatamente non è stata una tempesta, la gente si è anche divertita a guardarci e con il terreno bagnato è andata bene così".

Quello ottenuto in terra lettone è il quinto titolo mondiale individuale della carriera per Emanuele Becchis, dopo i trionfi conquistati nel 2015, 2017, 2021 e 2024. Un percorso iridato lungo oltre un decennio che testimonia la straordinaria continuità ad altissimo livello dell'atleta cuneese.