Ciclismo / Matteo Sobrero, Erica Magnaldi e Luca Gugnino convocati per i Mondiali su strada di fine settembre a Montreal

Con la fine dell'estate ormai vicina si avvicinano anche i Campionati Mondiali di ciclismo su strada e, quest’anno, saranno ben tre i cuneesi che tra un paio di settimane si vestiranno d’azzurro. Voleranno infatti in Canada Luca Gugnino, Erica Magnaldi e Matteo Sobrero.

La rassegna iridata, in programma dal 20 al 27 settembre, andrà in scena a Montreal, su un duro circuito cittadino da ripetere più volte in base alla categoria. Nella serata di ieri, sabato 5, sono stati diramati i nominativi ufficiali che costituiranno la rosa allargata di 47 atleti dalla quale saranno poi definiti i titolari che prenderanno effettivamente parte alle competizioni.

Matteo Sobrero è stato preconvocato per tutti gli appuntamenti della categoria Elite maschile: prova in linea (domenica 27), cronometro individuale (domenica 20) e cronostaffetta mista (martedì 22). Se per quest’ultima specialità la presenza del 29enne di Montelupo Albese pare certa, nelle restanti gare se la dovrà vedere con la difficile e combattuta concorrenza interna.

Per l’alfiere della Lidl-Trek si tratta della quarta esperienza iridata dopo quelle di Fiandre 2021, Wollongong 2022 e Rwanda 2025: per lui in bacheca già un argento e un bronzo nel team relay. Con la Nazionale seniores ha inoltre partecipato a molti Europei conquistando l’oro, sempre nella staffetta mista, nel 2021 a Trento. Infine, sono numerose le sue presenze con le rappresentative giovanili (junior e under23).



Erica Magnaldi è invece già stata ufficialmente scelta per la corsa in linea (sabato 26) assieme ad altre sei ragazze che comporranno il settetto azzurro. Per la 34enne di Cuneo sarà la quarta partecipazione a un Mondiale dopo Innsbruck 2018, Imola 2020 e Zurigo 2024; per lei anche due Europei nel 2021 e 2025.

Per la portacolori della UAE Team L’Imad si tratta dell’ennesima presenza a un evento internazionale del biennio 25/26. Infatti, nelle ultime due stagioni, la piemontese ha più volte partecipato a rassegne continentali e mondiali nella disciplina gravel: nel suo palmares spicca l’oro europeo conquistato lo scorso anno in Abruzzo.

Infine, c’è enorme soddisfazione per Luca Gugnino che è stato preselezionato per la prova in linea juniores (giovedì 24). L’atleta dell’UC Piasco dovrà guadagnarsi la convocazione definitiva in queste settimane antecedenti la manifestazione canadese, per esempio al prestigioso Giro della Lunigiana che il cuneese correrà con il Team Piemonte.

Per il 17enne di Boves potrebbe essere la prima esperienza in una rassegna iridata, dopo la partecipazione al Trophee Centre Morbihan con la Nazionale juniores nello scorso mese di maggio. Tanta è anche la gioia per tutto il comitato regionale e per l’Unione Ciclistica Piasco (nata dalla fusione di Esperia e Vigor) che, in pochi mesi, ha permesso a Gugnino di ottenere ottimi risultati.

In questo finale di stagione, dedicato agli appuntamenti internazionali, non ha trovato spazio Elisa Balsamo che però potrebbe tornare in Nazionale a metà ottobre, in occasione dei Campionati Mondiali di ciclismo su pista in programma a Shanghai, in Cina.