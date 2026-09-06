Ad Acceglio la mostra "Come nel grande Nord": foto inedite di Luigi Dematteis

Ad Acceglio, sabato 5 settembre, è stata inaugurata la mostra " Come nel grande Nord" sulla traversata scialpinistica di Bonatti e Compagni da Stolvizza in Val Resia al Col di Nava in Val Tanaro, dall'Est all'Ovest delle Alpi.

Le foto sono tutte foto inedite scattate da uno dei 4 protagonisti, Luigi Dematteis.

La mostra è stata curata dall'associazione Lu Cunvent di Rore di Sampeyre, dove da pochissimo ha chiuso i battenti, suscitando tra i numerosi visitatori (circa 2100 inel mese di agosto) emizioni e riflessioni intorno al tema della montagna e non solo. Attualmente la Pro Loco di Acceglio ne propone l'esposizione presso il salone del Municipio di Acceglio e già domenica 13 settembre alle ore 17.00 offre l'opportunità di una conferenza/presentazione del lbro "Cosimo Zappelli, Montagne di emozioni".

La mostra resterà aperta al pubblico dal 5 settembre fino al 20 settembre nei seguenti ORARI di APERTURA:

DAL 5 AL 13 SETTEMBRE.

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.00

DAL 14 AL 18 SETT. DALLE 9.00 ALLE 13.00

IL 19 E 20 SETT. DALLE 9.00 ALLE 17.00



La mostra del Raid Bianco del '56 "COME NEL GRANDE NORD" inizia così il suo cammino nelle valli delle Alpi, cercando di ripercorrere quello spettacolare tracciato che in allora aveva realmente contribuito a ricucire l'arco alpino ancora reduce dalle recenti ferite della seconda guerra. Come in quell'anno l'idea di questa esposizione itinerante è anche quella di tornare a sfiorare le genti che popolano le Terre Alte, sensibilizzando tutti coloro che amano la montagna per preservarla il più possibile nei tempi a venire dagli scempi di cui già è stata ed è purtroppo vittima.